死囚釋憲案不公開惹議　憲法法庭：當前最適程序

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「連身條款」釋憲案，主案是由涉貪的唐榮鐵工廠劉姓營建部經理聲請；另有34名死囚也認為，最高法院「連身條款」違反人民訴訟基本權、法官法定、公平法院原則等理由聲請釋憲。
憲法法庭認為爭點相同，決議併案審理，訂10月24日舉辦說明會。由於形式非言詞辯論而且採不公開，又把較受關注的死刑案併入貪汙案遭外界議論。
憲法法庭表示，審理案件除憲法訴訟法關於總統、副總統彈劾案件及政黨違憲解散案件外，並不以行言詞辯論為必要。憲法法庭可以視案件的性質，採行最能夠充分討論並獲取相關裁判重要資訊的適當程序。
其次，舉行說明會的場地空間有限，本件併案審理的聲請案高達46件，既有可供選用的空間難以全數容納所有聲請人及其訴訟代理人，遑論於疫情期間提供適合於防疫標準的場地。
再者，如果通知所有併案審理聲請案的聲請人以及其訴訟代理人出席說明會，事實上也不利於聚焦爭點，難以避免程序重複，不利於案件審理的效率並確保討論的深度，反而也可能無法落實藉此機會充分釐清相關憲法爭議的本意。而為確保未到庭的其他併案案件聲請人陳述意見的權利，未經通知到場的聲請人，仍得以書面方式向憲法法庭陳述意見，以供憲法法庭審酌。
最後一點是，「說明會」之前是以司法院大法官審理案件法第13條第1項規定為依據；憲訴法施行後，憲法法庭於審理個案時，仍得視其情形，依憲法訴訟法第19條第1項規定舉行說明會進行審理。
至於24日說明會提問的問題也出爐，首先是曾於特定案件刑事通常程序參與裁判之法官，後於該案非常上訴程序，復參與裁判，而未迴避，是否違憲？理由為何？
第2點，曾於特定案件刑事第二審程序參與裁判之法官，後於該案經第三審撤銷發回之更審程序中，復參與第二審之更審裁判，而未迴避，是否違憲？最高法院29年上字第3276號刑事判例是否違憲？理由為何？
第3點，曾在特定案件參與最高法院刑事第三審裁判之法官，於該案件發回更審後，又上訴至最高法院時，復參與第三審裁判，而未迴避，是否違憲？如均由被告上訴，情形是否不同？中華民國80年版本之最高法院第二次發回更審以後民刑事上訴案件分案實施要點第2點規定是否違憲？理由為何？
第4點，刑事訴訟法第17條第8款規定：「法官於該管案件有下列情形之一者，應自行迴避，不得執行職務：……八、法官曾參與前審之裁判者。」該條所定「前審」之範圍是否應包括上述三種情形之全部或其一？司法院釋字第178號解釋是否應予補充。