2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

吳子嘉律師函要求更正　林耕仁：言責自負不像高虹安切割

▲林耕仁表示，他本於「自己做事，勇於承擔」，說出去的話，有憑有據，言責自負，絕不會像高委員一樣，遇事就切割。（圖／林耕仁辦公室提供）
▲林耕仁表示，他本於「自己做事，勇於承擔」，說出去的話，有憑有據，言責自負，絕不會像高委員一樣，遇事就切割。（圖／林耕仁辦公室提供）

記者李春台／新竹報導

2022-10-12 11:28:28

國民黨新竹市長參選人林耕仁近日接到美麗島電子報董事長吳子嘉發出的律師函要求更正發言，否則不排除提高。林耕仁今（12）日受訪時表示，他本於「自己做事，勇於承擔」，說出去的話，有憑有據，言責自負，絕不會像高委員一樣，遇事就切割。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前參加「董事長開講」活動，指出是受到邀請，但國民黨新竹市長候選人林耕仁接到民眾爆料，指出感謝狀上的署名是「高虹安競選辦公室」，直指就是高虹安主辦的造勢大會。


吳子嘉委託律師來函，要求針對「董事長開講」活動主辦單位一事更正發言，否則不排除提告。林耕仁回應，收到吳先生的來函，除了錯愕，也感到可笑。先前董事長開講在新竹舉辦，高虹安先對外說自己是受邀參加，但團隊接到爆料，當天的感謝狀，竟然印有「高虹安競選辦公室」，因此認定該活動為高委員的造勢活動，非常合理。


林耕仁說，高委員事後將責任推給志工，並表示收回感謝狀，他認為，吳先生應該是追究到底高委員有無追回誤用的感謝狀，要求高委員針對「誤用」說明清楚才是。但如今，吳先生反而要求監督者更正言論。


林耕仁昨天在議會進行質詢時表示，自己若當選是長未來將徹查棒球場、站前廣場綠美化工程以及將軍村三大工程是否涉及不法，市府則表示不認同總質詢內容。林耕仁回應，新竹棒球場、將軍村工程、火車站站前廣場的工程，被多少人質疑，這些案子不是代理市長說沒問題就沒問題，棒球場經費ㄧ路追加到12億結果打2場就停賽、將軍村用沒有文資經驗的設計師、站前廣場工程也備受質疑，他當市長ㄧ定要把這三個案子查清楚，責任歸屬要釐清，幕後的影武者也要揪出來。


針對最新民調，林耕仁說，他在基層感受的民眾熱情，與這份民調的結果有差別，「民眾支持有市政推動服務經驗的林耕仁，態度很明確」，他感謝民眾支持，也會持續提政見、談願景、勤走基層，和新竹市民站在一起，任何民調都會參考。

盧秀燕昨挺林耕仁今會高虹安　蔡其昌：藍營茶壺內風暴

凝聚婦女力量1126挺善良　張善政：下架惡霸政黨！

為選舉沒開會？鄭運鵬：請大家見諒！

支持及好感度領先　張善政：謹慎面對

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀