吳子嘉律師函要求更正　林耕仁：言責自負不像高虹安切割

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民眾黨新竹市長參選人高虹安日前參加「董事長開講」活動，指出是受到邀請，但國民黨新竹市長候選人林耕仁接到民眾爆料，指出感謝狀上的署名是「高虹安競選辦公室」，直指就是高虹安主辦的造勢大會。
吳子嘉委託律師來函，要求針對「董事長開講」活動主辦單位一事更正發言，否則不排除提告。林耕仁回應，收到吳先生的來函，除了錯愕，也感到可笑。先前董事長開講在新竹舉辦，高虹安先對外說自己是受邀參加，但團隊接到爆料，當天的感謝狀，竟然印有「高虹安競選辦公室」，因此認定該活動為高委員的造勢活動，非常合理。
林耕仁說，高委員事後將責任推給志工，並表示收回感謝狀，他認為，吳先生應該是追究到底高委員有無追回誤用的感謝狀，要求高委員針對「誤用」說明清楚才是。但如今，吳先生反而要求監督者更正言論。
林耕仁昨天在議會進行質詢時表示，自己若當選是長未來將徹查棒球場、站前廣場綠美化工程以及將軍村三大工程是否涉及不法，市府則表示不認同總質詢內容。林耕仁回應，新竹棒球場、將軍村工程、火車站站前廣場的工程，被多少人質疑，這些案子不是代理市長說沒問題就沒問題，棒球場經費ㄧ路追加到12億結果打2場就停賽、將軍村用沒有文資經驗的設計師、站前廣場工程也備受質疑，他當市長ㄧ定要把這三個案子查清楚，責任歸屬要釐清，幕後的影武者也要揪出來。
針對最新民調，林耕仁說，他在基層感受的民眾熱情，與這份民調的結果有差別，「民眾支持有市政推動服務經驗的林耕仁，態度很明確」，他感謝民眾支持，也會持續提政見、談願景、勤走基層，和新竹市民站在一起，任何民調都會參考。