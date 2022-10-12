綠防疫雙標！鄭運鵬確診違反規定　凌濤將具名檢舉

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凌濤指出，依據衛福部部長陳時中公布的相關規範，自主健康管理期間應禁止與他人從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似的活動，大型造勢算不算是公眾集會？桃園市衛生局官方防疫宣導資料明確指出「解除隔離後7天禁止與他人聚會、聚餐、參加公眾集會、近距離或群眾型活動，避免出入無法保持社交距離、容易近距離接觸不特定人士、或無法落實戴口罩之公共場所或場域。」，但在昨天提出質疑時，桃園市衛生局官方回應竟稱初步認定沒有違反規定躋身人群的證據，鄭運鵬競辦更指出所有競選安排都合乎防疫指引，這根本是睜眼說瞎話！
凌濤說，鄭運鵬於9月23日確診，應7天居家照護至9月30日，再7天自主健康管理到10月7日，參與多場同鄉會等相關活動，現場照片都可為證，哪有沒「躋身人群」？然而10月1日龜山後援會活動，行政院長蘇貞昌和鄭文燦出席時，看到鄭運鵬竟然還請他親自上台！此外，10月4日還在自主健康管理期間，鄭運鵬竟跟林佳龍、陳時中和蔡適應一起參加民進黨北北基桃大首都圈聯合造勢，前疫情中心指揮官陳時中竟也不勸阻，難道選舉選到「綠能，你不能」？
凌濤強調，他將會具名檢舉，桃園市衛生局跟中央疫情指揮中心收到檢舉函後，應立即處理！明天中華民國的邊境就要解封，桃園作為國門，整個鄭市府為鄭運鵬護航，到底未來人民要依照鄭文燦的規定，還是中央指揮中心的規定？簡直讓人民無所適從。中央疫情指揮中心1922的回應錄音檔中明確指出「在自主健康管理期間，禁止聚餐、聚會、在餐廳內用餐以及去到人潮擁擠的場所，避免與不特定對象進行接觸」、「造勢活動還是可能人潮擁擠或是跟不特定對象接觸」，這份錄音檔重重打臉桃園市衛生局。
律師簡榮宗指出，根據最新7月14日版本的「嚴重特殊傳染性肺炎自主健康管理指引」，自主健康管理期間，雖然沒有出現症狀可正常生活，但仍明確指出「避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人之場所」，鄭運鵬行為很明確違反防疫指引；顏蔚慈被罰時曾說「公眾人物自我要求嚴格是更必要的」，現在鄭運鵬竟還比不上前桃園市青年局局長的擔當？鄭重呼籲桃園市衛生局要毋枉毋縱，做好防疫措施，否則桃園做為國門，邊境開放後會對台灣防疫造成很大影響。
國民黨副發言人楊智伃指出，目前台灣確診數居高不下，死亡率依然較高，陳時中落跑去選台北市長就算了，鄭運鵬居然連防疫規範都不顧，為選情竟然不顧防疫。據日經9月新冠復甦指數，台灣排名竟倒退12名，排名僅為全球69名，政府到底有沒有在關心人民的健康與生命？民進黨不顧疫情、只顧選情，不顧人命、只顧政治利益。