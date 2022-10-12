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綠防疫雙標！鄭運鵬確診違反規定　凌濤將具名檢舉

▲桃園市議員參選人凌濤批民進黨防疫雙標。（圖／文傳會提供）
▲桃園市議員參選人凌濤批民進黨防疫雙標。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-10-12 11:28:58

中國國民黨今(12)日舉行「前有文燦3+11　現有運鵬不+7！民進黨防疫大雙標 『鄭二代』無法無天！」記者會，針對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在自主健康管理期間參與競選活動，桃園市衛生局竟回應無違反規定疑慮，桃園市議員參選人凌濤質疑，桃園竟然連白紙黑字的防疫規範都能轉彎，難道又是「綠能，你不能」的雙重標準？記者會現場更播放中央疫情指揮中心1922的回應錄音檔，明確指出自主健康管理期間禁止參與造勢活動，重重打臉桃園市府。

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凌濤表示，桃園市長鄭文燦與前桃園市長候選人林智堅曾在私宅逐桌敬酒，違反防疫規定遭裁罰，鄭文燦子弟兵、前桃園市青年局長顏蔚慈也曾因在自主健康管理期間從事競選活動遭裁罰，現在鄭文燦竟又眼睜睜看著鄭運鵬違反防疫規範出外輔選，鄭文燦應對全桃園市民道歉！

凌濤指出，依據衛福部部長陳時中公布的相關規範，自主健康管理期間應禁止與他人從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似的活動，大型造勢算不算是公眾集會？桃園市衛生局官方防疫宣導資料明確指出「解除隔離後7天禁止與他人聚會、聚餐、參加公眾集會、近距離或群眾型活動，避免出入無法保持社交距離、容易近距離接觸不特定人士、或無法落實戴口罩之公共場所或場域。」，但在昨天提出質疑時，桃園市衛生局官方回應竟稱初步認定沒有違反規定躋身人群的證據，鄭運鵬競辦更指出所有競選安排都合乎防疫指引，這根本是睜眼說瞎話！

凌濤說，鄭運鵬於9月23日確診，應7天居家照護至9月30日，再7天自主健康管理到10月7日，參與多場同鄉會等相關活動，現場照片都可為證，哪有沒「躋身人群」？然而10月1日龜山後援會活動，行政院長蘇貞昌和鄭文燦出席時，看到鄭運鵬竟然還請他親自上台！此外，10月4日還在自主健康管理期間，鄭運鵬竟跟林佳龍、陳時中和蔡適應一起參加民進黨北北基桃大首都圈聯合造勢，前疫情中心指揮官陳時中竟也不勸阻，難道選舉選到「綠能，你不能」？

凌濤強調，他將會具名檢舉，桃園市衛生局跟中央疫情指揮中心收到檢舉函後，應立即處理！明天中華民國的邊境就要解封，桃園作為國門，整個鄭市府為鄭運鵬護航，到底未來人民要依照鄭文燦的規定，還是中央指揮中心的規定？簡直讓人民無所適從。中央疫情指揮中心1922的回應錄音檔中明確指出「在自主健康管理期間，禁止聚餐、聚會、在餐廳內用餐以及去到人潮擁擠的場所，避免與不特定對象進行接觸」、「造勢活動還是可能人潮擁擠或是跟不特定對象接觸」，這份錄音檔重重打臉桃園市衛生局。

律師簡榮宗指出，根據最新7月14日版本的「嚴重特殊傳染性肺炎自主健康管理指引」，自主健康管理期間，雖然沒有出現症狀可正常生活，但仍明確指出「避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人之場所」，鄭運鵬行為很明確違反防疫指引；顏蔚慈被罰時曾說「公眾人物自我要求嚴格是更必要的」，現在鄭運鵬竟還比不上前桃園市青年局局長的擔當？鄭重呼籲桃園市衛生局要毋枉毋縱，做好防疫措施，否則桃園做為國門，邊境開放後會對台灣防疫造成很大影響。

國民黨副發言人楊智伃指出，目前台灣確診數居高不下，死亡率依然較高，陳時中落跑去選台北市長就算了，鄭運鵬居然連防疫規範都不顧，為選情竟然不顧防疫。據日經9月新冠復甦指數，台灣排名竟倒退12名，排名僅為全球69名，政府到底有沒有在關心人民的健康與生命？民進黨不顧疫情、只顧選情，不顧人命、只顧政治利益。

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