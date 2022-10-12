金鐘主持淪渣男？前妻控語言暴力 竟嗆「我外遇都合理」
45歲男星陳家逵在多部電視劇擔任男配角，精湛表現受到觀眾肯定，今年更以《四樓的天堂》入圍金鐘獎男配角，並擔任星光大道紅毯主持人，事業蒸蒸日上。不過，《鏡週刊》今（12）日報導，曾有過一段婚姻的他，對前妻使用不當語言，離婚後女方在IG發文透露分手後還遇到小三找上門，讓這樁婚姻蒙上灰塵。對此，陳家逵透過經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「對於周小姐的情緒與不舒服，一律概括承受。夫妻間吵架的氣話造成周小姐心理的影響，我感到很抱歉，在此向周小姐道歉，對不起，祝福周小姐一切安好。」
陳家逵和同為演藝人員的前妻2017年結婚，2021年宣告和平分手，結束4年婚姻，他曾在節目《命運好好玩》透露，新婚沒多久就得知前妻罹癌，當下心情很複雜，他陪伴對方度過治療淋巴癌的艱困時期，工作、家庭都要兼顧，「那個時候真的是稍微有點差錯，生活就會爆炸」，曾陪伴癌妻走過人生困境的故事，讓暖男形象深植人心，說到傷痛處一度哽咽落淚。
但前妻近日卻爆料，這對婚姻結束得並不愉快，她在婚內遭遇語言暴力，陳家逵曾脫口「像妳這種人，我去外遇都合理」，離婚半年後還遇到小三上門，自爆跟陳家逵出軌2年，得知這些過程讓她非常受傷，忍不住在IG抱怨「不要再消費我生病的那段日子了」。陳家逵的經紀人則向《鏡週刊》回應，認為此事是個誤會，女方單純抒發情緒，經過溝通發現是誤會後也隨即刪除文章了。
※【NOWnews 今日新聞
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