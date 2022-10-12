民心生變！英情報首長：俄人認為蒲亭「嚴重誤判」情勢
英國情報機構負責人佛萊明（Jeremy Fleming）日前在國防智囊團的年度安全講座上警告俄國與中國對世界帶來的危險，並指出俄羅斯民眾正在計算總統蒲亭（Vladimir Putin）帶領的俄軍入侵烏克蘭，已經付出了多少代價，眼下莫斯科不僅軍備物資匱乏，就連社會大眾也看出蒲亭「嚴重誤判局勢」而感到絕望。
美國有線電視新聞網《CNN》今 ( 11 ) 日指出，英國情報機構政府通訊總部（GCHQ）主任佛萊明在倫敦發表這場演說，他提到俄羅斯人民正在對蒲亭發動的這場戰爭失去信心，俄軍敗退頹勢造成軍心潰散外，俄羅斯民眾也清楚意識到自家總統對情勢的嚴重誤判，「他們正在逃避徵兵，他們知道自己獲得現代科技帶來的外界資訊受到了嚴重限制，同時感受到這場可怕戰爭消耗的人力成本。」
佛萊明指出，俄軍在人員與彈藥設備上消耗的成本相當驚人，「我們知道、俄羅斯指揮官也知道，知道他們的補給和彈藥即將用罄」，並稱俄軍已經筋疲力盡，現在克里姆林宮使用囚犯上戰場增援，並動員數以萬計缺乏經驗的人應徵入伍，說明了情況非常危急。
弗萊明也提到，若俄羅斯開始考慮在戰爭中部署核武器，英國預計看得到跡象，「我認為任何關於核武器的討論都是非常危險的，我們需要非常小心地談論這個問題」；此外他也提到中國的現況，表示中國領導人害怕自己的人民、害怕言論自由、害怕整個開放和民主秩序以及基於規則的國際系統，「這種害怕與其實力結合起來，將對我們所有人構成巨大威脅」。