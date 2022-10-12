復航空難唯一倖存空姐　黃敬雅參選高雄前鎮小港區市議員

「為什麼是我？我也這樣問過。誰知道呢我就遇到了啊，比中樂透還低的機率嗎？為什麼不乾脆讓我中樂透 」 2015 年的復興航空南港空難還記得嗎？當時唯一的生還的機組員就是現在代表基進黨高雄前鎮 、小港市議員候選人黃敬雅。

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▲黃敬雅希望她的事情可以稍稍鼓勵一些正面臨人生低潮的人。(圖／截自黃敬雅臉書)

從空難生還，到決定參選高雄市議員這段時間，黃敬雅想了又又想 ， 不是說每件事情都有它發生存在的意義，甚至於她活下來的意義又是什麼，直到今天她還在試圖理解 ⋯ 很想做一些事情回饋這個社會，實現自己存活下來的價值，希望未來有機會實現。

▲黃敬雅成了那次空難唯一倖存者，她曾不斷問自己：「為什麼是我？」(圖／截自黃敬雅臉書)

黃敬雅回想著說，當空難發生時她就倒吊懸在半空中，墜機當下她一度以為自己要死了，很慘。然後發現自己的胸口受傷了，完全不能用力，就像是，用破洞的吸管喝飲料，怎樣也吸不上來一口完整的空氣。安全帶還卡死轉不開，水一直不斷的灌進來，最後只好咬牙一忍用力再轉一次，才順利脫離掉進了河裡。

黃敬雅陸續拉了幾個受傷的乘客出來 讓大家站在機翼上等待救援 等所有能出來的乘客出來後，她則往機頭的地方走去，哭喊著學妹和教官的名字，但回應她的只有漲潮湍急的水流聲 ⋯ 。黃敬雅成了唯一倖存者，她曾不斷問自己：「為什麼是我？」

墜機不僅導致黃敬雅腎臟破裂，且肋骨斷 2 根、肺部也凹陷，的心裡和生理都承受著巨大的衝擊，創傷後壓力症候群合併重度抑鬱症。所幸黃敬雅的臉和外表都沒有受傷，只有一點擦傷她開始漫長的復健之路，直到現在依舊帶著舊傷在陰雨連綿的天氣裡順勢復發。

黃敬雅也希望她的事情可以稍稍鼓勵一些正面臨人生低潮的人，常常有人跟她分享自己的悲傷不如意，故事高潮迭起、有的人是心裡抑鬱走不出來，甚至生死關頭，然後會說她不懂，但她心裡想著：她怎麼可能不懂，因為她經歷過的事情根本遠遠超乎所有人的想像。

黃敬雅也以她和夫婿邱顯駿交往為例說 ，不知道下一秒會發生什麼事，人生真的很無常，真的要珍惜每天。事故前一天，邱顯駿跟她吵架，因為

她隔天要飛一大早的班所以不跟他看電影，隔天，他傳來道歉的訊息，她就已讀不回，想說等中午吃飯的時候再說吧，之後第二趟飛往金門的路上出事了！如果就這樣不在了好遺憾啊！