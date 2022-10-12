遭蔣萬安跨城市批評 沈慧虹斥：為拉攏民眾黨「挺抹黑」
國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，民進黨新竹市長參選人沈慧虹只關心黨派利益，引發論戰。沈慧虹今（12）日受訪強調，蔣萬安才是為了拉攏民眾黨選票而悖離黨內同志的人，更意外身為律師的蔣萬安竟然挺名嘴吳子嘉、挺抹黑。
針對蔣萬安跨縣市批評自己只關心黨派利益，沈慧虹說，她是一位認真做事的女性政治工作者，過去30年在每一個崗位上認真付出，卻遭名嘴吳子嘉造謠抹黑求官。很遺憾蔣萬安作為一個法律人，竟然挺吳子嘉、挺抹黑，又用不堪的言語羞辱司法人員。她強調，真正關心黨派利益的人是蔣萬安、國民黨籍台中市長盧秀燕，他們為了拉攏民眾黨選票，竟然悖離自己黨內同志，沒有理念跟價值。
吳子嘉日前在公開場合的「沈慧虹求官」一說引譁然，沈慧虹依法提告，檢察官依法辦案、寄發傳票，不料民眾黨新竹市長參選人高虹安酸希望自己的案件可以比照沈慧虹。沈慧虹嚴正表示，「高虹安候選人沒有資格評論這件事，名嘴在直播活動現場造謠抹黑，她全程在場，我依法提告捍衛自己的清白，她不應該把法律事件政治化。」
另外，談到民調，沈慧虹表示，選舉期間有各式民調，民調的抽樣與方法會影響結果，所有的民調她都會參考，在這場選舉中她最堅信的是一步一腳印，按部就班做好每一個工作，持續端出政策牛肉，讓選民選擇、支持自己想要的城市願景，「我相信新竹市民會選擇幸福未來，而那個未來會跟沈慧虹一起創造」。