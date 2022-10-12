11/26投票複決18歲公民權修憲案 李進勇直言：意義重大
18歲公民權將在11/26投票，中央選舉委員會（中選會）今（12）日召開記者會，發布憲法修正案公民複決第1案公告。對此，中選會主委李進勇會後受訪直言，由公民行使複決權，意義非常重大，中選會相當重視。
中選會今開記者會發布憲法修正案公民複決第1案公告，內容包括投票日期、投票起止時間、編號、立法院交付複決事項、政府機關針對憲法修正案公民複決提出之意見書、公民權行使範圍及方式，以及正反意見支持代表於全國性無線電視頻道發表意見，或進行辯論之辦理期間與應遵行之事項。
李進勇會後受訪表示，過去憲政史上經7次修憲由國民大會完成，最後一次則是在17年前，如今經過漫長時間，今年又要進行修法，但不同的是這次交由公民行使複決權。他直言，「意義非常重大」，展現由人民作主的價值，中選會很重視也深感責任重大，每個環節都兢兢業業希望能做好，也希望所有公民踴躍參與活動。
至於選務人員在防疫上的準備？李進勇表示，防疫一直採取嚴格標準，並根據指揮中心防疫指引，選務防疫計畫需遵循指揮中心指導，計畫也經過指揮中心備查，現已送至各地方選委會落實執行。李進勇進一步呼籲，雖大家現慢慢恢復正常生活，但也盼投票民眾都能遵守相關防疫規定。