Meta最新 VR Meta Quest Pro 硬體新突破可遠端共同創作
▲ Meta發表全新頂級系列的第一個頭戴式裝置 Quest Pro，售價突破５萬元，10/25開放預購。（圖／廠商提供）
Meta在Connect 大會上分享對元宇宙的願景，期望透過相互連結的數位空間，實現在現實世界中無法完成的事。今(12)日正式發表全新頂級系列的第一個頭戴式裝置 Meta Quest Pro，提供 MR（Mixed Reality）體驗的高解析度感應器，具備清晰視覺效果的 LCD 顯示器，以及眼球追蹤與自然臉部表情（Natural Facial Expressions）技術幫助虛擬替身（Avatar）在更自然地反映出各種變化。Quest Pro 將於 10/25開始出貨，台灣售價為1,649.99 美金(約合台幣52561元)，包含頭戴式裝置、Meta Quest Touch Pro 控制器與充電座。 現在已可於
Meta Store 預訂 Quest Pro。
Meta Quest Pro為首款搭載全新 Qualcomm Snapdragon XR2+ 平台的設備，內建12GB+256GB容量，具備10 個高解析度的感應器。眼球追蹤與自然臉部表情技術，提高社交臨場感，顯示器的對比度比 Quest 2 高出 75%，每英寸像素（pixel）較 Quest 2 增加 37%，且全新設計的 Touch Pro 控制器具備自身感應器，將更準確的追蹤動態範圍達完整 360 度，再加上全新的 TruTouch Haptics 觸覺回饋系統，提供更廣泛也更精確的反應範圍。VR 開發者生態系正蓬勃發展，目前，Meta Quest Store 中遊戲與 App 的消費已累積超過 15 億美金。
Meta 相信元宇宙將串聯 VR 頭戴式裝置、手機、筆記型電腦與桌上型電腦，甚至是目前還未出現的設備。同時Meta 也宣布，明年將開始與
NBCUniversal 進行長期合作，將具指標意義的喜劇與驚悚體驗帶入元宇宙中。
同時Meta 宣布與 YouTube VR 團隊合作新展開社交創新。YouTube 將更像是 Quest 上的共享體驗。若大家在Horizon Home 中與朋友相聚，將很快地找到 YouTube 並一起觀賞影片。且積極與 YouTube 合作，讓未來的體驗更加靈活。未來，在 Quest Pro上，將很快可整合 YouTube 影片（透過 2D 面板）至其他 VR app 中。
此外。自 2020 年《漫威鋼鐵人 VR 》於 PlayStation VR 上推出後，Meta 一直是忠實粉絲，因此極其興奮地宣布，《漫威鋼鐵人 VR 》將於 11/3登陸 Quest 2。同步推出
Meta Quest 2 Active Pack 是Meta推出第一個健身配件組，將於10/25以 69.99 美金（約2229元台幣）的價格發售。配件組包含一個新的可用於頭戴式裝置的可擦拭臉部靠墊、一套額外的腕帶與全新可調整的指關節帶，減少控制器掉落。Meta 也推出 Made for Meta 計劃，明年開始將為 Quest 提供更多配件。 ▲可突破場域共同在元宇宙進行創作。(圖／官方提供)