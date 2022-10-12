2022國際技能競賽傳捷報 機電整合、旅館接待職類奪牌
2022國際技能競賽，自首場參賽職類外觀模型創作為台灣拿下首面金牌後，10月8日及10日再度傳來捷報，由雙人組競賽職類機電整合國手吳冠霖及羅國齊獲得銀牌，以及台灣首次派選手參賽的旅館接待職類由劉玫均獲得優勝。
勞動部勞動力發展署今（12）日表示，吳冠霖及羅國齊日前在德國司徒加特（Stuttgart）的頒獎典禮上分享，在競賽過程中持續修正錯誤並穩定的發揮實力，才是真正的考驗，有賴於這幾年來持續不斷的練習，在比賽的最後一天完美呈現作品。裁判長陳振臺說，訓練團隊特別針對專業規範進行要求與訓練，因此國手在這部分表現相當優異，就是此次的致勝關鍵！
劉玫均說，「要感謝的人非常多，遇到低潮時都是這些聲音支撐著我，而今天能夠站在台上，就是最大的肯定。」
裁判長楊仁德表示，劉玫均以全英文於國際賽事與各國精英競爭，取得好成績極不容易，旅館接待是國際技能競賽近年新增辦的職類，我國首次選派國手參賽即取得了好成績，期待本職類的發展能培育更多人才！
勞動部表示，恭喜國手們努力終有成就外，也期勉選手們在現有的技能基礎上繼續努力，勞動部也將持續作為國手的堅實後盾，盡力為投入技能訓練的選手們提供最好的培訓環境與資源，提升各項技術領域的實力，為我國提供核心動能及優秀人才。