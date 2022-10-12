抗通膨到2024才有感！IMF：美、歐、中明年經濟增長停滯
代表全球GDP近1/3的全球三大經濟體美國、歐盟與中國，日前遭國際貨幣基金（IMF）預測其增長將陷入停滯，明年全球經濟增長展望將一路從去年的6%下滑至2.7%，原因歸咎於全球通膨問題、俄烏戰爭與中國強硬的清零防疫與房地產問題。
IMF研究部門副主任布魯克斯（Petya Koeva Brooks）指出，全球經濟環境如今陷入艱難情況，而最糟的時候還沒到，「許多國家與人民要直到2023年才會感覺到衰退滋味」；IMF預測明年美國、歐盟與中國這3大經濟體的成長將呈現停滯，全球經濟成長將從去年的6%、今年的3.2%，明年預期下滑至2.7%，而這份昨（11）日公佈的預測報告比起今年7月的預期數字也要低了0.2％。
華爾街日報指出，IMF對於美國經濟成長的預測維持1%不變，但將今年預測從7月公佈的2.3%下調至1.6%，此外全球通膨問題將持續推高，今年最高將達8.8%，而這些先進經濟體的通膨恐創下1982年以來最高紀錄來到7.2%，同時也預期明年該數據將會降至6.5%，2024年又降至4.1%。
報導續稱，IMF認為金融市場失去秩序的風險正在上升，不論升息太多或太少都有著影響全球經濟的風險，不過布魯克斯也認為比起升息太少，現在各國央行抗通膨的升息作為是對的，經濟學家也強調這些政策制定者應該繼續「堅持到底」，預期這場抗通膨戰役還需要2年的時間才會起作用，儘管這將增加全球失業率上升，許多人的生活水準因此下降。