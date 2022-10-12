中共20大前疫情加劇　中國多地通報BF.7病例

我是廣告 請繼續往下閱讀
新增無症狀感染者1473例，境外輸入87例，本土1386例中，內蒙古463例，新疆379例，山西57例，雲南48例，河南45例，寧夏41例，甘肅40例，上海34例等。
綜合香港「星島日報」與網路媒體01今天報導，中國新增本土病例1760例以內蒙古511例最多，其次是新疆441例，山西也通報新增破百，北京新增11例，上海38例，並有10個區域劃為疫情中風險區。
繼內蒙古自治區呼和浩特市9月28日通報首個感染Omicron的變異株BF.7本土病例後，目前至少5個城鎮通報發現感染BF.7的患者，分別是廣東韶關、深圳，內蒙古呼和浩特、烏蘭浩特以及山東煙台。
防疫專家指出，相對於BA.4或者BA.5，BF.7的蔓延速度快、傳染力強、時間更短，極易造成大面積擴散，深圳市即通報，感染者與路人相遇後而導致傳染的病例。
BF.7屬Omicron的BA.5變異株衍生的第3代亞型，感染BF.7的臨床症狀包括高燒、持續咳嗽、身體疼痛、頭痛、喉嚨痛、嗅覺改變和食慾不振等，相似於感染Omicron早期亞型變異株的症狀。
另據衛健委通報，截至11日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例25萬4483例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬3682例（境外輸入877例）。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111012