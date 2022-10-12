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國光女神海上仰躺！比基尼「雙峰透光」嗨喊：集體解鎖了

▲女星鮪魚日前帶著愛犬旅行，大方曬出比基尼美照。（圖／翻攝自徐瑋吟IG）
▲女星鮪魚日前帶著愛犬旅行，大方曬出比基尼美照。（圖／翻攝自徐瑋吟IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-12 12:58:59

女星鮪魚（徐瑋吟），因出色的外型和32C的好身材，再加上過去曾擔任《國光幫幫忙》助理聞名，被封為「國光女神」，近年來則積極投入演藝工作，鮮少在個人平台上送福利。近日，鮪魚罕見「集體解鎖」穿上睽違已久的比基尼在海上自拍，火辣身材一覽無遺，讓粉絲大喊「好幸福！」

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鮪魚近日帶著愛犬䉽䉽出門旅遊，並在IG上分享一系列的養眼比基尼美照，「帶白茸茸生物體驗海上之旅，坐船、SUP、魔毯、海上游泳，集體解鎖！」可以看到鮪魚，似乎為了防曬，特地搭一件薄薄的黑色衣服，但還是藏不住底下顯眼的白色比基尼，雙峰若隱若現的模樣更加養眼。

▲女星鮪魚日前帶著愛狗旅行，大方曬出比基尼美照。（圖／翻攝自徐瑋吟IG）
▲鮪魚仰躺在海上自拍，唯美的雙峰若隱若現，好身材透光後一覽無遺。（圖／翻攝自徐瑋吟IG）
鮪魚也寫下對䉽䉽想說的話，「愛的實際面，大概就是不畏艱難帶妳感受世界，雖然不知道妳是不是真的開心，畢竟妳不會說話，只會汪汪汪，但有妳在身邊的每個時刻我都特別珍惜，」看到狗狗玩得開心，睡到翻肚，也讓她感到無比幸福，「想必這應該就是身為狗媽媽的成就感吧！」

貼文曝光後，大家紛紛留言，「很棒的狗生」、「超幸福」、「好可愛，狗跟主人都是」、「䉽䉽很幸福，有一個又漂亮，身材又好，最重要愛他的主人」、「妳對它比男友還好」、「身材真好」。（編輯：詹鎰睿）

▲女星鮪魚日前帶著愛狗旅行，大方曬出比基尼美照。（圖／翻攝自徐瑋吟IG）
▲鮪魚坦言，看到愛犬䉽䉽玩得很開心，也讓她感到很有成就感。（圖／翻攝自徐瑋吟IG）

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