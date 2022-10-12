謝國樑完整澄清金星事件　批民進黨烏龍指控　

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黃健庭表示，今年選舉蔡政府政績乏善可陳，為挽救選情，又變本加厲的栽贓、污衊，甚至動用國家機器，配合特定媒體，用假新聞、假報導，並發動網軍側翼推波助瀾，用「奧步一條龍」方式對國民黨候選人抹黑、抹紅、抹黃。對於民進黨帶頭敗壞選風，國民黨給予最嚴厲譴責。
黃健庭強調，國民黨提名的每一位候選人都是清清白白、絕對禁得起檢驗，今天陪同謝國樑出席，代表國民黨中央百分之百信任謝國樑。這次的大選不止要選出優質的縣市長，也是「善良對邪惡、清白對抹黑」的對決，呼籲選民以選票支持善良戰勝邪惡、支持清白戰勝抹黑。
謝國樑表示，金星事件對於自己來說是一個清清楚楚、清清白白、坦坦蕩蕩的事件，所以一開始便用很輕鬆的想法來面對，但是沒想到這段期間卻遭到民進黨鋪天蓋地的造謠抹黑，硬是要把白的說成是黑的，把沒有沒事情說成是有的，呼籲市民朋友一起抵制民進黨這種惡質的選舉手段，還給國人一個乾淨優質的選風。
伯衡法律事務所律師陳宗豪指出，金星的借貸事件將分四個部分來進行說明。首先，針對金星公司與林冠百（盛元澤）的借貸行為，當時雙方確實於107年7月4日有簽訂一份貸款協議書，其中包含貸款金額、貸款利率、貸款期間及擔保品等皆完整記錄在協議書中。
除此之外，在協議書的附表中，更確實載明借貸的金額來自三家公司，並且清楚註明三家公司的分配比例，這份契約也在相關調查中提供予司法機關參考，因此合約書完全具有法律效益。
其次，金星公司交付給林冠百（盛元澤）借貸款項的時間是107年7月4日，分別由VANTAGE METRO LIMITED（益都有限公司）、ALL-ASPECT ENTERPRIDE LTD及金星公司各匯出231萬美金、89萬美金及300萬新台幣，共計320萬美金與300萬新台幣，匯出金額與協議書內容相符，並且有實際匯款單據可供證明。
再者，由於林冠百因為借貸行為股票被質押公告後，擔心被認定財務有困難，因此決定提前還款，並且於9月28日將返還款項匯到金星公司的帳戶。金星公司也在收到林冠百緩還款項後，陸續於同年10月及11月，依照3家公司借貸比例將款項匯款至3家公司，當時相關匯款資料也有單據可以佐證。林冠百更在償還完借貸本金後，於10月1日希望將400萬元貸款利息酌減100萬元，並以現金新台幣300萬元交付予公司財務處理。
最後結論，金星的借貸事件是一起單純的借貸行為，屬於民法474條第一項所稱的消費借貸契約，林冠百（盛元澤）在整個借款與還款過程中，也均有匯款單據可以證明金錢流向；而且依照媒體報導檢方對於林冠百涉嫌掏空的起訴書也已認定，謝國樑「並未參與犯罪」，在林冠百遭偵查過程中，謝國樑更從來沒有以「任何」身分傳喚，僅提供當時金星公司與林冠百（盛元澤）間的借貸資料給司法機關參考釐清。
從起訴書中更可以明確得知，金星公司在收受林冠百返還借貸款項前並未知情林冠百的非法行為，也不清楚這筆還款是犯罪所得，因此依據刑法38-1條，檢察官也已認定金星公司為不知情的第三者，並沒有涉及任何違法行為。
謝國樑強調，金星事件是自己於2016年卸任公職人員後，在民間企業工作所進行的商業行為，包含「我的少女時代」、「想見你」等知名的影視製作，都是自己卸任立委後在民間企業的投資行為，這也是在中華民國合法的商業行為，但是民進黨卻一直故意用公務員的角度與身份來牽扯。因此今天特別提供這些由律師及會計師認證的文件，目的就是要向社會大眾說明清楚，就是要打臉民進黨這段時間一連串荒謬離譜的烏龍指控。