小米Xiaomi 12T系列來了！2億像素手機登台 售價2萬有找
小米10月4日推出最新旗艦智慧型手機「Xiaomi 12T」系列，包含Xiaomi 12T Pro和Xiaomi 12T，為小米首款搭載「2億像素」超影像系統手機，今（12）日Xiaomi 12T系列正式登台，Xiaomi 12T Pro提供藍色、銀色、黑色供消費者選擇，容量12GB+256GB，售價新台幣19999元；Xiaomi 12T也是藍、銀、黑3色，並提供容量8GB+256GB，售價為新台幣16999元。Xiaomi 12T系列兩款新機今（12）日上午11點在全通路開放預購，10月22日起全面開賣。
「Xiaomi 12T」系列分別搭載Snapdragon 8+ Gen 1與Dimensity 8100-Ultra行動平台，為攝影、性能與續航表現提供優質核心動力，對比前一代CPU和GPU性能分別顯著提升16.7%和11%，功耗分別降低33%和30%。Xiaomi 12T系列兩款新機也配備500mAh大電量電池，提供長達13.5小時的螢幕開啟時間，並搭配120W HyperCharge 極速快充，最快能在19分中內衝電至100%；也能依據用戶日常充電習慣，優化長時間充電時的效率，進而無持電池續航與健康。
而眾所矚目的拍照功能，Xiaomi 12T Pro配備全台首款2億像素OIS超影像系統，以2億超高像素主鏡、OIS光學防手震、8P鏡片與1/1.22吋超大感光元件等強大的影像硬體組合，結合小米自主研發的Al演算法，提高清晰度、更佳的夜間攝影和快速對焦能力。此外，Xiaomi 12T Pro也推出 Xiaomi ProCut 智慧構圖，能一鍵針對原始2億像素相片進行裁切和修改，製作出多達5張不同的相片，而且完全不減成像清晰程度：硬體本身擁有的巨大優勢，也足以讓沒有搭載2倍長焦鏡頭的 Xiaomi 12T Pro，實現感光元件的2倍變焦。
Xiaomi 12T則擁有1億像素01S影像系統，配備1億像素高畫質主鏡頭、800 萬超廣角鏡頭與 200 萬微距鏡頭，同時也擁有OIS光學防手震，藉此有效延長曝光時間，多重光學升級和優質的夜間攝影功能，也能在不同光線條件下均能呈現極致清晰、低噪點的完美影像。
Xiaomi 12T系列兩款新機在今（10/12）上午11點在小米商城mi.com、小米之家全台34間實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo 購物網與 ETmall 東森購物網開放預購，Xiaomi 12T Pro提供藍色、銀色、黑色，容量12GB+256GB售價新台幣19999元，Xiaomi 12T也是藍、銀、黑3色，並提供容量8GB+256GB，售價為新台幣16999元，購機即享2年保固與最長12個月内1次免費螢幕維修服務、YouTube Premium 三個月免費試用與 LIV 電視頻道餐 30 天會員服務。