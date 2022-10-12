林志玲突哽咽淚崩！談高齡求子辛酸 認「產後遇低潮」
林志玲今年初升格當媽，近日終於回台，今（12）日出席知名雞精品牌的記者會，大談媽媽經，回憶起求子過程，她一度激動眼眶泛紅，哽咽淚曝在生子後遇到低潮，是老公陪伴在旁支撐著她。
由於在日本都是林志玲與老公AKIRA親自育兒，林志玲分享當媽後，因為要照顧小孩，常常因此睡眠不足，每天生活都被打亂，不只要做家事，還需要帶小孩，在此期間還得把身體養回來，過程中一度有力不從心的感覺，似乎是想到了求子過程，邊說林志玲竟然哽咽落淚，「我覺得我經過非常多的努力，超過10幾次的努力（指懷孕）。」她以自身的經歷鼓勵新手媽媽：「再辛苦，都會過的。」
林志玲坦言生子後，確實經歷過低潮，「包括身體沒復原、心情低落，真的是產後憂鬱，老公非常重要，我們會在每一天睡前牽手禱告，我也會告訴他今天碰到什麼狀況，生活就會一起成長、改變、進步。」不忘提醒新手媽媽們，當遇上低潮時一定要尋求協助，不要覺得一個人可以，「在育兒這件事，沒辦法獨力完成，希望新手媽媽可以找到心靈支撐。」
林志玲透露AKIRA給她很大的支撐，「都是互相照顧，一路走來我們就像是隊友，給我很多的支持，隊友就是接力吧，沒辦法一起坐下來吃飯，就是你先吃或者我先吃。」林志玲提到，在照顧孩子的過程中，比較少出現焦躁的情緒，「我覺得老公跟我的性格都比較溫和，常常會提醒自己，現在這個階段都是以後非常寶貴的回憶。」