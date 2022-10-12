台中公托邁向6倍增　清水三田家園10月招生

中市清水三田國小社區公共托育家園是清水區第2間、也是台中第26間公托，將於10月開始招生，預計收托12名嬰幼兒。市長盧秀燕今(12)日前往視察營運收托前整備情形表示，她上任前台中僅5間公托，3年多來，台中市政府跨局處合作，積極活化閒置空間，目標讓公托數量「十倍增」，規劃布點多達50間，希望讓孩子從0歲開始得到好的照顧，減輕年輕人養育負擔。





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盧秀燕指出，她上任前，台中市29個行政區只有5間公托，3年多來，她力推「公托倍增」計畫，本來做到10間就達標，但推展過程非常順利，截至目前全市公托數已增加到26間，即將邁向六倍增，收托名額從原本的136名增加到620名，收托人數增加近五倍；預計今年底前還有9間完工，屆時公托數將達35間，收托數將達942人，另外的15間也有著落，按照流程進行中，期望達到第一階段「公托十倍增」目標。





盧秀燕提到，台中市公托、公幼、親子館布點能進展順利，有幾個重要原因，第一，大量運用閒置空間，以這所清水三田家園為例，就是利用學校閒置空間，另也活化使用民政局轄管社區活動中心、經發局轄管公有市場閒置空間等，成效非常好；第二，跨局處合作，大家不會有門戶之見，因此做得很快；第三，市議會大力支持「公托公幼親子館倍增」計畫，全力支持通過預算，感謝大家的通力幫忙。





社會局長彭懷真指出，台中市公托月費7000元，全台最低，扣除補助後，家長每月只需負擔1,500元，大幅降低育兒負擔。市府今年已在霧峰、烏日、北屯、太平、北區、大甲、東區設置7家公托，預計接下來還有后里、北屯、太平3家托嬰中心、家園竣工。





社會局說，清水三田國小社區公共托育家園依據法規規劃活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區、備餐區等，全室採開放式設計，使用簡約大方的風格與溫潤、活潑的木作造型，營造溫暖明亮的活動空間，將更多自由、寬闊的空間留給孩子們遊戲、學習、創造與休息，打造寶貝們溫馨的第二個家。





社會局說明，清水三田國小社區公共托育家園採日間托育，收托12名嬰幼兒，收托時間為週一至週五上午8時到下午6時，每月收費7000元，並協助家長申請托育費用補助，減輕年輕爸媽經濟負擔。



