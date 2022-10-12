遭指吃香喝辣　民進黨反揭柯文哲「把酒言歡」9中企高層

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謝佩芬細數，今年2月柯文哲以市府名義宴請中企高層，花費公帑4萬7590元，卻規避外界監督，不願提供名單。根據媒體報導，柯文哲的座上賓有中國銀行台北分行行長陳長江、中國建設銀行台北分行副行長沈啟明、交通銀行台北分行資深副總周艷、中國農業銀行台北辦事處代表劉瑞寧、中國南方航空台北分公司財務總監賴新峰、中國郵政航空台北分公司總經理王奕然、中國東方航空台北分公司副總經理惠楊、冶春餐廳總經理申濱、台灣閩投經濟發展有限公司總經理特助李華圍等。
謝佩芬說，柯文哲上任之初曾說過「大老闆跟我吃飯要到市府吃便當，之前市長都是跑去跟大老闆吃飯」，結果柯竟然用台北市府的公帑，和中企高層在五星級飯店把酒言歡，也難怪對柯文哲而言，抗中保台不重要，吃香喝辣才是關鍵。
謝佩芬接著說，今年7月柯文哲不甩市議會朝野政黨6度協商後達成的共識，堅持共機沒有「持續」擾台，執意舉辦雙城論壇，為了1小時的視訊會議，燒了95萬元，至於成效在哪？兩岸一家親才是關鍵？
謝佩芬表示，或許對於柯文哲而言，在打漆彈時，讓同黨隊友當人肉盾牌，自己全程躲起來，才是智商157的最佳戰略；或許對於柯文哲而言，左右逢源、兩岸一家親、保台不必抗中，才能贏得北京讚賞的目光；或許對於柯文哲而言，民間推動加強民防的黑熊學院好比義和團，出錢出力的曹興誠「買架飛機都不夠」，至於柯文哲自己，則是只會出一張嘴皮子。
謝佩芬感嘆，柯文哲沒事的時候，和中企高層吃香喝辣；有事的時候，讓隊友擋前面挨子彈。這樣的人，竟然還肖想2024當總統？