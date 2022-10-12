Lulu駁雙面人被打臉？沒遇過網紅 高手翻出證據：抓到了
小S主持的綜藝節目《小姐不熙娣》，討論閨密群組見光死的祕密，正妹網紅Sabrina（吳怡德）提及《大學生了沒》有個很紅的班底是職場雙面人，讓她不敢再去參加節目，網友猜測該人可能是Lulu（黃路梓茵），她忍不住跳出來澄清，指自己2013年從節目裡畢業，從未遇過該網紅，沒想到網友發揮柯南精神，翻出兩人同框證據，似乎打臉了Lulu！
濃眉大眼的Sabrina，畢業於台大國發所，目前是泰拳館負責人，她當初就讀東吳大學時，就是有名的校園女神，有一集《大學生了沒》節目，Lulu被指派到各大校園尋找正妹比賽，她親自在東吳大學主動搭訕Sabrina，並帶她進棚錄影，兩人就出現在同一集過，並非她所說的從未遇過，不同的是，Sabrina當時以綽號「德德」參加節目。
Sabrina在《小姐不熙娣》透露遇過的雙面人，「現在很紅」、「名字兩個字」這兩條線索，讓網友猜測是Lulu，意外引發軒然大波，造成Lulu的困擾，小S事後代表節目致歉，Sabrina則強調沒說謊：「只是把我人生的經歷說出來…是誰都不重要，重要的是，我因為這些事情有所成長，這才是我想表達給大家的。」網友則緩頰「這些都是10年前的往事了」、「不要對號入座」、「之前叫德德、現在叫Sabrina，當然沒遇過啊」。