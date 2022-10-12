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挨批違反防疫規定　鄭運鵬：後面7天本來就是自主管理

▲鄭運鵬表示，9月23日快篩確診後，他都有做到政府的要求，包括7天隔離在家、7天自主管理，不聚餐、戴口罩、儘量保持距離。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）
▲鄭運鵬表示，9月23日快篩確診後，他都有做到政府的要求，包括7天隔離在家、7天自主管理，不聚餐、戴口罩、儘量保持距離。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

記者李春台／桃園報導

2022-10-12 14:08:33

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬日前因確診在家居隔，出關之後在自主健康管理期間參與競選活動，遭國民黨指控多次違反防疫規範，鄭運鵬今（12）日對此回應，9月23日快篩確診後，他都有做到政府的要求，包括7天隔離在家、7天自主管理，不聚餐、戴口罩、儘量保持距離。

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國民黨桃園市長參選人張善政競選辦公室發言人曾俊豪昨日指出，衛福部公告白紙黑字寫著自主健康管理期間「禁止參加聚餐、公眾集會等群聚活動」，鄭運鵬確診後按照規定，居家照護期到9月30日，後續仍須自主健康管理期10月7日，但鄭無視規定，從10月1至7日連跑9場後援會成立大會，而這還只是媒體公開行程。


曾俊豪批鄭運鵬競辦睜眼說瞎話，稱選務活動皆有遵照衛福部提供的防疫指引，連桃園市衛生局都出來粉飾太平，替鄭運鵬背書，市政機器護航，遇到綠色就轉彎，不只違反行政中立，更是眼中只有選舉，沒有防疫。


鄭運鵬今表示，他從9月23號發燒、快篩兩條線之後，7＋7的規定都會保持，包含前7天自己隔離在家裡，開會討論事情或公布政策都是用線上的方式，甚至連隔天總統來到桃園的行程，我們的晚會也是只能用視訊方式來和市民朋友說抱歉、談政策。


鄭運鵬說，後面的7天本來就是自主管理，他也是快篩只有一條線，「我們都維持政府的要求，也不聚餐、戴口罩、儘量保持距離，這點我相信我都有做到。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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