花敬群批柯「對不起台北市民」 黃珊珊：陳時中總幹事？
大巨蛋爭議持續延燒，負責審議大巨蛋案的內政部，次長花敬群昨（11）日在臉書上PO文表示，台北市政府在大巨蛋避難層認定前後反覆，幾經內政部催促才敢表態，且排煙檢測是遠雄遲不願依據國家標準提報，柯市府又屢屢保庇，直指「北市府與柯文哲面對大巨蛋議題的荒腔走板，實在對不起台北市民。」對此台北市長參選人黃珊珊也隨即回擊，直言「花敬群是變成陳時中的競選總幹事嗎？」
針對大巨蛋審議爭議，台北市政府屢屢將矛頭指向內政部，除了審查程序緩慢延宕超過一年外，甚至從原本的避難層審查還延伸到消防排煙審查，讓台北市長柯文哲相當不滿。不過內政部次長花敬群昨日晚間也在臉書上PO文回擊，強調台北市政府在大巨蛋避難層認定前後反覆，幾經內政部催促才敢表態；排煙檢測則是遠雄公司遲遲不願依據國家標準提報，柯市長又屢屢包庇，遲至上個月才肯配合，今天才能審查通過。
花敬群更在PO文中，強調涉及重要公共安全的事情，一切審查都有法令規定與標準，沒有人可以違法。「台北市政府與柯市長面對大巨蛋議題的荒腔走板，實在對不起台北市民。」
對此黃珊珊今日在接受訪問時則予以回擊，強調大巨蛋的案子已經送到內政部超過一年，如果中央內政部審查、台建中心審查完畢，內政部要核備，若核備有意見可早點說，但一年多無聲無息，一直吵哪裡是避難層，本來稱地方政府可以認定，後來又說有疑義要補資料，這些都是討論避難層部分，從來沒有討論到排煙，「有問題的話可以一次說清楚，到底誰在操作？」
「花敬群現在也是成為（陳時中）競選總幹事之類的吧？」黃珊珊強調，台北市民已為大巨蛋付出太多代價，現在就是要讓其安全完工。「沒人要內政部對審查放水，但也不能第一次講6個意見，第二次突然變成60多個意見。」黃珊珊強調，全台北市民都希望大巨蛋能夠盡快通過，240多億的土地一直閒置也不是辦法。