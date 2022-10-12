李靚蕾婚變10個月首露面！現身胡瓜乾女兒婚禮 近況曝光
王力宏妻子李靚蕾，自去年年底爆發婚變後，就再也沒有對外公開露臉，就連社群平台都不再更新。怎料，李靚蕾昨（11）日卻現身胡瓜乾女兒香蜜拉的婚禮中，雖然她沒有主動分享照片，但仍可以從其他好友的動態上看見合照，同時也是李靚蕾婚變10個月後首度露面，引起外界討論。
胡瓜乾女兒香蜜拉和鑽石富商Alex的世紀婚禮，席開50桌，現場高朋滿座，除了演藝圈，還有名媛界、珠寶界等大咖人士都有出席。台灣名媛林牧潔、貴婦藝術家Elin等多名好友，都分別在IG分享和李靚蕾的合影。
可以看到，李靚蕾身穿桃紅色的禮服亮相，看來氣色不錯，也露出燦爛笑容，似乎不再受到婚變影響，這也是李靚蕾在風波過後，首次在公開場合曝光。
據了解，藝術家Elin與楊丞琳、許瑋甯等好友是「華岡5人幫」的一員，也是李靚蕾相識10幾年的閨密，而在去年李靚蕾爆發婚變時，Elin就曾深夜發文力挺，「認識以來從未看她發過脾氣，直到現在也是一樣」，顯現她對閨密的遭遇心痛又不捨。
至於王力宏，今日才被《鏡周刊》爆料，居住地搬遷，卻意外捲入違法裝修糾紛，還吃上6位數的罰款。而經紀公司僅表示，「因目前還在訴訟中，不便透露，謝謝大家關心。」