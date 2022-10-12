會見蔡英文　美眾議員：參加國慶、提醒世界對自由的責任

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文說，大家是今年以來，第8個來到總統府的美國國會議員訪問團。特別是在中國8月軍演後來訪，讓台灣感受到美國國會堅若磐石的支持，以及跨黨派的情誼。
蔡英文提到，前天江笙剛參加我國國慶典禮。回顧歷史，台灣人民克服萬難，從威權走向民主；因此，面對威權的打壓，台灣絕不屈服，會持續捍衛民主和自由的價值。
蔡英文指出，這幾個月來大家看到威權主義擴張，造成人民遭受戰爭的痛苦。她要重申，台灣願意跟美國及所有民主夥伴，持續深化合作，共同維護區域和全球的和平穩定。
江笙致詞時表示，她這週來到台灣，參加國慶日活動，是希望提醒世界，他們對於自由、安全印太區域的共同承諾及責任，比以往還要更強健。台灣是亞洲民主未來希望的燈塔，也是美國以及全世界各盟友的重要貿易夥伴，此關係對於國家安全及經濟安全都至關重要，她非常感謝有機會親自向蔡英文及台灣政府官員表達這一點。
江笙說，2021年9月27日她和桃園鄭文燦市長透過視訊會面，鄭文燦希望桃園國際機場可以加入預先通關計畫，此行也和相關人員會面討論此議題。2021年12月9日，她和佛羅里達州眾議員Kat Cammack提出「臺灣預先通關法案」(Taiwan Preclearance Act)，法案強調了台美關係以及台灣在印太區域的重要性。
江笙說，桃園國際機場每週都有數十個航班往返美國，在亞洲也有轉機班機。如果可以建立預先通關設施，台灣到美國的旅客就能有更順暢的體驗，且提升台美間的往返交流。因此，她很榮幸和Cammack眾議員共同透過法案，促進旅途的安全性及便利性，密蘇里州參議員Josh Hawley也在參議院提出了法案。該法案目前正在眾議院的國土安全委員會及歲計委員會進行討論當中。
莫頓致詞時則感謝蔡英文撥冗接見訪團。他也和蔡英文分享，家裡的1歲及4歲的女兒都很高興看到臺灣的照片。
莫頓指出，此次國會訪問團是跨黨派的，而且訪圑成員大多都有軍事背景。身為退伍軍人，他們非常了解戰爭有多麼可怕，同時也瞭解和平有多麼可貴。如同美國前總統雷根曾經說過，「要有和平，你必須要先強大自己。」
莫頓說，訪團此次來訪，就是希望可以強化彼此的夥伴關係，他也感謝蔡總統展現了非常強大的領導力。期待之後可以強化並深化臺美之間的經濟夥伴關係。他認為，透過意見交流可以強化雙邊關係，彼此可以相互學習。
莫頓強調，身為退伍軍人，他們學到了一件事，就是必須要為這些共享價值站出來，捍衛它們。他們知道，就跟烏克蘭人一樣，台灣人民也勇於捍衛自由，他們感到非常驕傲，可以與台灣肩並肩站在一起。