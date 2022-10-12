許光漢冥婚《鬼》同志：底線在哪裡？林柏宏「恥」度大開
喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》集結亞洲人氣男神許光漢、金馬得主林柏宏、台北電影獎影后王淨，許光漢在電影中飾演一位衝動辦案的直男警察，在蒐證過程中將地上紅包當證物撿起，意外撿起和林柏宏飾演的同志男鬼的姻緣，互看不爽的一人一鬼被迫合作擺脫窘境；王淨則是飾演想擺脫花瓶標籤的女警，電影定檔明年2月10日情人節檔期上映，搶先於今年金馬影展閉幕片全球首映。
首次和導演程偉豪合作，許光漢回想起就是掉入了導演的圈套裡，並笑稱：「我在電影裡是演一個很衰的鋼鐵直男，其實第一次看到劇本就覺得是很新鮮的喜劇，但對我來說是一個很難的角色，雖然拍攝的每天都在後悔接戲與成就達成的情緒來回，但還是很想突破跟挑戰看看自己的底線在哪裡？」
以《六弄咖啡館》拿下金馬獎最佳男配角的林柏宏，這次在《關於我和鬼變成家人的那件事》演出一位同志男鬼，在捨不得他還沒有結婚就驟然離世的阿嬤，某天腦洞大開的安排下，他被迫和許光漢冥婚，展開一場跨界冒險。
林柏宏笑稱這是自己演過「恥」度最開卻又孤單的角色，「因為在電影中只有許光漢看得到我，其他演員都只能對我視而不見，像這是我第一次和王淨合作，我和她有很多場重要的車戲，但拍攝時，王淨是整個無視我的狀態，我們好像有對戲又好像沒有合作到。」王淨笑著回應：「因為設定不能和柏宏有眼神交流不能看到他，所以柏宏明明一直在我身邊晃來晃去，我還是要假裝看不到，回想起來也滿幽默。」