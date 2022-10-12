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苗栗縣長民調鍾東錦領先幅度拉大　選前一個月最後衝刺！

▲選戰倒數一個半月，根據三立新聞公布最新苗栗縣長民調，鍾東錦22.9％領先徐定禎15.3％、宋國鼎12.0％及謝福弘11.1％。（圖／資料照片）
▲選戰倒數一個半月，根據三立新聞公布最新苗栗縣長民調，鍾東錦22.9％領先徐定禎15.3％、宋國鼎12.0％及謝福弘11.1％。（圖／資料照片）

政治中心/綜合報導

2022-10-12 15:07:45

選戰倒數一個半月，根據三立新聞公布最新苗栗縣長民調，鍾東錦22.9％領先徐定禎15.3％、宋國鼎12.0％及謝福弘11.1％。對此結果，鍾謝兩陣營都表示民調起起伏伏，他們會慎重參考，宋國鼎說會繼續努力，徐定禎則質疑民調的真實性。

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三立新聞委託山水研究公司於11日公布的民調顯示，從未變天過的苗栗縣，政黨傾向有32.1％選民認為自己是泛藍，泛綠是17.6％，兩者相加並沒有過半，顯示苗栗國的屬性正微妙轉變中。

而在年齡交叉的部分，大部分是由無黨籍的鍾東錦領先，包含最年輕的20-29歲及中段40-49、50-59、60-69歲，徐定禎則在年齡最高的70歲以上、30-39歲兩個族群超越鍾東錦，謝福弘則是所有年齡層都殿後。

至於關鍵的棄保效應，如果覺得支持的候選人當選機率不高，會改投哪一位候選人？鍾東錦和徐定禎的支持者比較堅定，分別有36％、25％仍然力挺，但宋國鼎和謝福弘被棄保的效應就比較明顯，謝福弘的支持者，有30.2％將改投鍾東錦，宋國鼎若被棄保則有31.9％改投徐定禎。

熟悉選情人士分析最近三份民調，發現鍾東錦支持度及看好度都穩定領先，甚至拉大差距，外界臆測民進黨漁翁得利的可能性越來越小。其中未表態部份偏高，應該是因為國民黨分裂所致，但從三立的棄保效應數據看來，殿後的謝福弘被棄保的耳語會越來越顯著。

苗栗地方人士指出，近期各鄉鎮候選人競選總部陸續成立，鍾東錦有時一天連趕6場，縣長徐耀昌也「不演了」，天天為鍾站台輔選。國民黨提名的謝福弘則是一直找國民黨大咖合照、拍影片，例如：侯友宜、盧秀燕、馬英九及韓國瑜，提出的政見不多，黨籍候選人合體造勢的也不多。民進黨徐定禎靠著黨中央大頭雲集提高聲量，連基隆市長屏東縣長都被找來為徐的政見背書。

最後一個月，據了解民進黨仍會主攻鍾東錦的前科及早年砂石副業，謝福弘雖然被質疑在2020年總統大選與綠營密會，但身兼國民黨助講團副團長的韓國瑜，仍得堅守本份為謝站台，至於宋國鼎將繼續發揮時力的空戰優勢，期望獲得更多年輕選民的認同。

▲熟悉選情人士分析最近三份民調，發現鍾東錦支持度及看好度都穩定領先，甚至拉大差距！（圖／資料照片）
▲熟悉選情人士分析最近三份民調，發現鍾東錦支持度及看好度都穩定領先，甚至拉大差距！（圖／資料照片）

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