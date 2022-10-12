LINE「發票管家」新功能設定教學 輕鬆搞定結帳再省2秒
LINE近期推出「LINE發票管家」新功能，可以將發票全部整合進去裡面，還有自動對獎和消費分析，且再多花一點時間設成桌面捷徑，如此一來每次結帳都能快速刷條碼。另一項功能則是針對iOS 16用戶推出的螢幕鎖定畫面小工具，兩個步驟就能把LINE放在桌面上，開鎖就能秒入LINE裡面。實際使用過這兩項功能，算是近期頗為實用的新招，值得一試。
如果不喜歡每次結帳都還要拿一張電子發票，再加上各家發票自由奔放，有各種長短不一的尺寸，整理起來有點困擾，那就花一點點耐心，開啟「LINE發票管家」，可統整「載具」也能存入電子發票。手機條碼是發票載具的一種，有了個人的手機條碼，就能利用專屬的條碼來存取消費時的發票。
如果沒有申請過手機條碼也沒關係，可以直接在LINE發票管家「申請手機條碼」，輸入手機號碼和信箱，以及財政部發送的驗證碼後，就能成功擁有個人專屬的手機條碼，如果想要再省2秒鐘，直接把LINE發票管家新增到桌面「捷徑」，結帳時直接點擊桌面捷徑圖示就可開起。（路徑：LINE發票管家>>點擊條碼右下角「建立桌面捷徑」>>新增到主畫面）
此外，還能把被列印出來的電子發票統一歸檔進到發票管家裡面。因此如果發票記錄的很完整，發票管家也能成為電子記帳本，甚至會自動提供消費分析，快速掌握消費狀況。還加碼推出發票賓果，連成一條線就可得到小禮，像是LINE 購物的紅包、乘車券。
第二個實用小功能，是針對iPhone用戶，iPhone更新到iOS 16後，可以在鎖定畫面新增LINE小工具，設定完成後，就能秒開LINE，一口氣可以少了好幾個步驟，更加方便。