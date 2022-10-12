林志玲曝「第二胎進度」！暫緩復工 甜談AKIRA寵妻事蹟
林志玲今年初升格當媽，今（12）日出席知名雞精品牌的記者會，她透露重心依舊會放在陪伴小孩上，所以未來暫時沒有工作計畫，也談到第二胎進度。
林志玲提到生完小孩後，一度遇到低潮，是靠著老公AKIRA的支撐下才挺過來，她感激的說，這個孩子是她努力求來的，「累的時候，就會想起這段過程，反而會好好珍惜這段時光，把暴躁情緒收起來，換個角度去看。」被問到第二胎進度，林志玲回應：「（第二胎）我覺得沒有辦法，身體會告訴妳，盡了所有該做的努力，獲得奇蹟的生命，感謝還是感謝。」
由於孩子是林志玲、AKIRA親自照顧，林志玲笑說有時候甚至忙到忘記吃飯，這時候AKIRA就會貼心地幫忙熱飯菜，「每個人都是新手（爸媽），什麼都不了解，每一天都是一起學習，兩個人在一起從生活點滴中，去尋找幸福感，就會很幸福。」林志玲還透露，日前結婚周年時，AKIRA還特別安排了2天1夜的旅遊。
此外，小孩將要滿1歲，被問到會不會遵循華人傳統辦抓周宴，林志玲表示應該會，AKIRA希望都放球，原因是如果他沒進入演藝圈，很想踢足球，所以希望孩子也踢足球。林志玲也談到未來工作計畫：「我在剛剛好的時間結婚、生小孩，謝謝老天爺給我這樣的機會，未來我重心還是會放在陪伴小孩成長，暫時沒有（工作）規畫。」