綠營瞄準顧基本盤 林錫耀：「討厭民進黨」氣氛沒有形成
民進黨今（12）日下午舉行中常會，據轉述會中秘書長林錫耀指出，選舉倒數45天，坦言不知道為什麼選情這麼冷，但選情冷對連任者有利，民進黨尋求連任縣市長較少相對不利，強調要鞏固基本盤，在野黨操作「討厭民進黨」氣氛沒有形成，只能再努力做宣傳，讓國人知道民進黨還是領導國家最優秀的政黨，重申基本盤一定要顧好。兼任黨主席的總統蔡英文也向黨公職喊話，選舉進入倒數階段，請大家把所有力氣拿出來。
據轉述林錫耀指出，明天就是邊境解封，歷經2年多的疫情，這對國人而言是好消息，總統府與行政院都有配合的行程，此外業者也有慶祝的活動，呼籲黨公職要向國人宣傳，政治工作者對於民之所願要有體會。
林錫耀也坦言，不知道為什麼今年選情這麼冷，包括政績說明會都有按照機會進行，各地動員也很不錯，但走出造勢場合還是很冷，不知道是否是疫情的緣故大家不願意出門，但選情冷對連任者有利，國民黨有10位縣市長要連任，民進黨連任縣市長較少相對不利。
林錫耀強調，選情不外乎還是要鞏固基本盤，在民調中民進黨基本牌還是很穩，在野黨操作「討厭民進黨」氣氛沒有形成，只能再多加宣傳，重申基本盤一定要顧好，而網路是訊息流通最大的媒體，對於訊息沒辦法平衡或無法查證只能以戰止戰，向黨公職喊話要對基本排有信心，讓民眾知道民進黨是領導國家最優秀的政黨。