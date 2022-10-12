台股收復萬三關卡　低檔過後Q4彈升行情要來了？

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晶圓代工龍頭、權值股台積電跌4元，收在397.5元，聯電則漲3.6%。聯發科跌0.7%、鴻海跌約1%，另外，華碩漲2.8%、南亞科漲近6%、大立光與旺宏漲逾3%。而今日紡織展登場，佳和飆漲停，聚陽、利勤、廣越、南紡、宏洲、遠東新、宜新漲1到4%之間。
PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，本週國內外有許多重要事項，國際市場方面，週四美國將公布CPI數據，國內則是晶圓龍頭大廠、光學龍頭大廠等法說會登場，預料晶圓龍頭大廠的法說內容，將成為台股展望風向球，牽動市場投資敏感神經。
另外，近期英國央行無意延長購債消息傳出，成為干擾全球多方士氣的變因，此時政府擴大限空令，有助於提振台股投資情緒，但因為今日盤中指數再度破底，技術面疲軟，建議觀察台股是否出現價穩量縮落底訊號。
廖炳焜指出，歷年第四季為傳統消費旺季，包括中國十一長假消費潮、11月起的雙十一、美國感恩節、黑五購物節、網購星期一，一直到聖誕節、新年等，在一系列買氣加持之下，台股往往有不錯的表現，從2012年以來數據觀察可以發現，第四季不論漲幅或是上漲機率，皆為四季度中超前表現，加上今年11月美國有期中選舉，台灣在11月月底則為縣市長選舉，在政策作之下，有助支撐台股走勢。
不過，廖炳焜提醒，整體投資氣氛仍需視美國CPI是否如預期緩和、美國就業市場是否降溫、聯準會對於升息的態度，以及美股能否展開反彈走勢等，由於11月2日FOMC會議即將召開，屆時聯準會釋出的訊息將影響全球金融市場動向；另外，今年在終端消費需求下降影響之下，第四季全球購物旺季的消費力道，以及庫存去化狀況也須留意。