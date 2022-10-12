綠拚2022！北北基桃4大咖28日再合體 下月初再有大造勢
距離2022年地方選舉僅剩40多天，民進黨副秘書長林鶴明今（12）日受訪時透露，總統蔡英文的「社群之夜」將再度於10月28日在台北舉行，活動會邀集北北基桃4名市長參選人出席；另外，林鶴明也說，民進黨11月初於北部會再有一場大型造勢，將針對國家發展大局多所著墨，不會只是單純的演講場。
談及選戰倒數的相關規劃，林鶴明指出，過去蔡英文競選連任、高雄市長補選、中二選區立委補選時，都有舉辦過「社群之夜」，此次地方選舉也規劃一個場次，將於10月28日於台北登場。
林鶴明進一步表示，「社群之夜」同樣會透過蔡英文的社群，號召年輕支持者透過網路報名參加，此次活動會邀集北北基桃4名市長參選人出席，內容將有別於傳統造勢，而屆時也是繼本月4日後，陳時中、林佳龍、鄭運鵬、蔡適應再度合體。
林鶴明也表示，現階段各縣市有競總成立等活動規劃，中央黨部部分，由行政院長蘇貞昌帶領閣員下鄉的「中央地方做伙拚 民主台灣大步行」政績說明會持續進行中，兼任黨主席的總統蔡英文在國慶告一段落後，也會在公餘時間重啟輔選行程。
另外，林鶴明也透露，中央黨部還規劃，11月初於北部會再有一場大型造勢，將針對國家發展大局多所著墨，不會只是單純的演講場。而之前民進黨已推出女力、雲嘉嘉等參選人特色連線，國民黨也已經跟進，民進黨將會關注國民黨提出的訴求，再做一些對照。