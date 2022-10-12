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提升緊急應變量能！楠梓科技產業園區辦災害應變演練

▲經濟部加工出口區管理處舉辦楠梓科技產業園區複合型災害應變演練，以提升緊急應變量能。(圖／記者黃守作攝，2022.10.12)
▲經濟部加工出口區管理處舉辦楠梓科技產業園區複合型災害應變演練，以提升緊急應變量能。(圖／記者黃守作攝，2022.10.12)

記者黃守作／高雄報導

2022-10-12 20:00:00

經濟部加工出口區管理處與環保署化學局於今(12)日，在楠梓科技產業園區日月光半導體製造公司K11廠，舉辦楠梓科技產業園區複合型災害應變演練，有區內11個單位參與演練，場面逼真，藉此提升園區緊急應變量能。

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▲經濟部加工出口區管理處副處長劉繼傳致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.10.12)
▲經濟部加工出口區管理處副處長劉繼傳致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.10.12)
加工出口區管理處副處長劉繼傳在致詞時表示，近年來，隨著科技產業園區中各類產業蓬勃發展，運作化學品種類日益增加，以及新興危害性化學物質廣泛應用，其潛在風險及災害影響不容忽視，因此，此次與環保署化學局首次合作，舉辦楠梓科技產業園區複合型災害應變演練。

▲經濟部加工出口區管理處舉辦楠梓科技產業園區複合型災害應變演練，以提升緊急應變量能。(圖／記者黃守作攝，2022.10.12)
▲經濟部加工出口區管理處舉辦楠梓科技產業園區複合型災害應變演練，以提升緊急應變量能。(圖／記者黃守作攝，2022.10.12)
劉繼傳說，此次演練人數投入超過80人，以複合型災害(地震、火災、毒災)呈現，使用轄內工廠常見的矽甲烷、氯氣及四氟化碳等三種氣體洩漏，作為事故情境演練，並由科技產業園區指標性企業─日月光半導體公司擔任主演，其資深副總經理王頌斐擔任總指揮官，聯合加工處、環保署化學局及南區專技小組、高雄市消防局、環保局、保安警察第二總隊，以及園區區域聯防之亞東氣體公司、華泰電子公司、南美特公司、歐榮環保公司等共同參演，展現園區內各單位救災的橫向聯繫及聯合救災模式，以提升園區緊急應變量能。

▲經濟部加工出口區管理處舉辦楠梓科技產業園區複合型災害應變演練，以提升緊急應變量能。(圖／記者黃守作攝，2022.10.12)
▲經濟部加工出口區管理處舉辦楠梓科技產業園區複合型災害應變演練，以提升緊急應變量能。(圖／記者黃守作攝，2022.10.12)
劉繼傳指出，日月光半導體公司為科技產業園區指標企業，針對職業安全秉持嚴謹的態度及高規格的堅持，儘管此次演練的三種物質，於廠區用量小、風險低，但仍共同參與完善園區支援網絡，他說，日月光自主加嚴管理，提高演練頻度，定時進行災害演練，每年辦理複合型緊急事故應變，深化員工的因應能力，加強緊急事故的處理及掌握，降低災害影響與衝擊，維持良好健康安全職場環境。

劉繼傳並指出，科技產業園區內事業單位眾多，藉由平日區域聯防演練，倘發生重大事故，除事故單位可熟悉災害初期的積極搶救外，鄰近業者提供適時必要支援與協助，可將災害損失程度減至最低，期許透過此次演練，提升區內事業災害緊急應變能力，強化區聯組織與跨單位之協防救災機制。

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