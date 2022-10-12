提升緊急應變量能！楠梓科技產業園區辦災害應變演練

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劉繼傳說，此次演練人數投入超過80人，以複合型災害(地震、火災、毒災)呈現，使用轄內工廠常見的矽甲烷、氯氣及四氟化碳等三種氣體洩漏，作為事故情境演練，並由科技產業園區指標性企業─日月光半導體公司擔任主演，其資深副總經理王頌斐擔任總指揮官，聯合加工處、環保署化學局及南區專技小組、高雄市消防局、環保局、保安警察第二總隊，以及園區區域聯防之亞東氣體公司、華泰電子公司、南美特公司、歐榮環保公司等共同參演，展現園區內各單位救災的橫向聯繫及聯合救災模式，以提升園區緊急應變量能。
劉繼傳指出，日月光半導體公司為科技產業園區指標企業，針對職業安全秉持嚴謹的態度及高規格的堅持，儘管此次演練的三種物質，於廠區用量小、風險低，但仍共同參與完善園區支援網絡，他說，日月光自主加嚴管理，提高演練頻度，定時進行災害演練，每年辦理複合型緊急事故應變，深化員工的因應能力，加強緊急事故的處理及掌握，降低災害影響與衝擊，維持良好健康安全職場環境。
劉繼傳並指出，科技產業園區內事業單位眾多，藉由平日區域聯防演練，倘發生重大事故，除事故單位可熟悉災害初期的積極搶救外，鄰近業者提供適時必要支援與協助，可將災害損失程度減至最低，期許透過此次演練，提升區內事業災害緊急應變能力，強化區聯組織與跨單位之協防救災機制。