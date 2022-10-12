快篩捅鼻子不準？醫曝改挖「1部位」秒陽性 專家這樣說
中央流行疫情指揮中心今（12）日公布，國內新增52405例COVID-19確定病例，在本土疫情持續延燒的情況下，不少民眾若出現發燒、喉嚨痛等病症，都會直覺的拿起快篩檢測自己是否確診，不過前台大兒科醫師、YouTuber「蒼藍鴿」分享，醫界近日發現，有些人「口咽部快篩」的敏感度，竟然高於「鼻咽快篩」，因此出現「快篩測鼻子陰性、測喉嚨陽性」的現象，推測或許是BA.4、BA.5等變種病毒喜歡攻擊口咽部，導致該區病毒量變多的情況。高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科表示，針對BA.4、BA.5未來的特性發展值得繼續觀察，民眾若要快篩，還是建議自己在家中遵循快篩劑使用原則較好，有專業醫師陪同，再用其他方式較為保險。
蒼藍鴿在個人Podpast「蒼藍鴿的醫學通識」說道，雖然因個體差異有所不同，但近期有些醫界的朋友都發現，有些人用快篩檢測口咽部反而比較敏感，不知道上述情況是否和BA.4、BA.5的特性有關；蒼藍鴿指出，一般來說，確診者的鼻咽部（鼻子後方）的病毒還是很多，但已經開始有案例出現口咽部、接近扁桃腺的地方，也有高病毒量的跡象，甚至讓醫護人員檢測時，出現「挖鼻咽部呈陰性，挖口咽部變陽性」的特別狀況。
蒼藍鴿進一步說明，目前醫界正在討論，會不會是因為BA.4、BA.5這種變種病毒喜歡攻擊口咽部，間接讓一些人對「口咽部快篩」的敏感度提升，因此他提醒，若民眾近期有發燒、全身痠痛、畏寒等COVID-19的病症，應該要每12~24小時快篩1次，幾輪候都是陰性才能放心，但若鼻腔一直都是陰性，現在開始也可以考慮「篩口咽部」，方法則是「將棉棒塞入喉嚨最底部，到達會有點誘發嘔吐反應的位置，接著棉棒左三圈、右三圈繞一繞後，再拿去快篩檢定，蠻多人這樣篩反而變成陽性」。不過蒼藍鴿也提到，鼻咽如果挖得夠深，深度達到4~6公分，敏感度其實還是很高，仍優先推薦挖鼻咽為主。
張科指出，口咽部、鼻咽部對快篩敏感度的變因除了個人體質外，快篩試劑的廠牌也會有差別，但若是自行快篩，建議還是依照該廠牌包裝中的使用守則去篩。至於BA.4、BA.5等變種病毒是否喜歡攻擊口咽部、導致病毒在該區量增多、停留時間拉長？「目前沒有看到文獻有這樣顯示，但既然有類似現象或趨勢發生，未來發展仍是值得觀察。」
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在今日記者會強調：「我們並不建議把戳鼻快篩改戳咽喉，醫師這樣建議我們尊重，不過理論上也是見仁見智，沒有說戳咽喉比戳鼻子更準確。」