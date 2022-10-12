Lulu遭影射雙面人？網紅道歉私訊內容曝：沒想過會被寫
正妹網紅Sabrina（吳怡德），日前在節目《小姐不熙娣》爆料《大學生了沒》有位女藝人是雙面女星，結果遭到外界質疑是在影射Lulu，引發一連串風波，就連小S也發聲道歉，黃子佼也替愛徒發聲力挺。對此，Sabrina私訊Lulu的道歉內容也曝光，「沒想到節目的內容分享，也會被寫成一篇文章」。
Sabrina向Lulu致歉，「Sorry節目上的事情影響到你，之前也有上綜藝大熱門遇到你，也是很喜歡你的粉絲。」她表示，「你也知道節目上總是要分享一些私事，也許你沒有看完完整的節目內容，只是看到截錄，所以不能理解我整段話要敘述的不是要影射誰，只是要表達年輕時的我，對於複雜的人際關係沒辦法處理。」
最後Sabrina再次道歉，「如果因為網友們的騷擾造成你的困擾，我在這裡也跟你道歉，沒想到節目的內容分享，也會被寫成一篇文章。」
對此，Lulu今（12）日出席三立金鐘分享會時回應，雖然她還沒有遇過Sabrina本人，但事後也有聯絡上，也有收到對方的道歉，「她說，不知道後面會造成這麼大的風波。」另外，由於小S沒有她的聯絡方式，但在事發過後，小S也有傳訊息和她的經紀人致歉，「也很謝謝S姊，她太客氣了。」（編輯：詹鎰睿）