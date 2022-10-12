朱立倫：民進黨執政「四大任性」  造成台灣最大危機

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朱立倫提到，當天他前往總統府參加國慶大典時感受到，民進黨長期以來掏空中華民國，把中華民國虛擬化，「不見了！」，甚至直接用台灣國慶日來取代，這是讓國人非常痛心的事情。
朱立倫並指出，蔡總統用口號治國不是新聞，當天蔡總統於國慶演說提到「四大韌性」，包括台灣的經濟發展、社會安全、民主自由、國防戰力等，這些全民都有共識、朝野也都很清楚；但他認為應該是民進黨執政6年多來「任性妄為」的「四大任性」，首先，民進黨任由國內房價高漲、薪水不漲，年輕人買不起房子，房價所得比創下新高，全台平均要不吃不喝近十年才能買得起房子，「蔡總統！這是您的經濟發展任性妄為的結果」。
朱立倫進一步表示，其次，任由治安化，今天都可以殺警察，且判了死刑卻被凍結、不執行，社會正義無法獲得伸張、社會道德淪喪，治安惡化嚴重，這是社會安全嗎？第三、民主自由方面，任由民進黨各派系掌控媒體、任由網軍攻擊所有民眾、任由民進黨操控言論自由，甚至限制言論自由，這是民進黨任性之下的民主自由，還是台灣民主自由幾十年來最黑暗的時期？第四個任性是國家安全，任由兩岸關係惡化無法解決，不能和平交流對話，任由年輕人將來可能要上戰場，全民陷入戰爭的風險之中，對區域的安全是不負責「任性作為」。他強調，這四大「任性」才是台灣當前最大的危機。
朱立倫指出，蔡總統提出四大韌性的口號，但不客氣地講，「四大任性」才是造成台灣今天最大的危機。他強調，國民黨是最負責任的政黨，不但希望國家安全，也希望民主自由越來越好，希望整個社會安全網，包括資安、公安等都能做得更好，更希望經濟發展的果實是全民公平共享，這是國民黨創黨的精神，也是我們堅定的立場，「為人民拚好日子是國民黨最重要的目標」。
朱立倫並提及，今晚將舉行「中國國民黨慶賀111年國慶」的國際酒會，邀請各國駐台灣的代表、使節以及外籍媒體、海外黨員、中常委等，歡迎大家一起參與國慶酒會，共同慶賀中華民國111年生日快樂。