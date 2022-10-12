搭「國師」唐綺陽主持金鐘！曾國城掛保證：10點結束典禮
第57屆電視金鐘獎頒獎典禮，將分別在10月21、22日舉辦，而三立電視今年一共入圍16項金鐘獎，也是入圍最多自製節目的電視台。今（12）日也特地舉辦金鐘分享會，包含吳宗憲、曾國城、曾寶儀、陳漢典、LULU、KID(林柏昇)、錢薇娟、江宏傑、徐展元、卓文萱、詹姆士、吳秉承、柯大堡(柯凱耀)、楊小黎等人都有出席。有趣的是，負責今年節目類主持人的曾國城，就向大家掛保證，10點結束典禮。
三立電視包括《大嘻哈時代》、《綜藝大熱門》、《型男大主廚》、《全明星運動會》、《綜藝玩很大》等節目都有入圍，也是近年來三立電視入圍最多作品的一屆。其中，播映至今16年的長壽節目《型男大主廚》就入圍綜藝節目主持人獎，主持人曾國城則表示，做菜的節目要把觀眾養成有收視習慣真是不容易，但他覺得最可惜的是，阿基師沒辦法一起分享。
由於曾國城也是今年金鐘獎節目類的主持人，而且要和「國師」唐綺陽搭檔，讓外界充滿期待。曾國城則說，兩人目前默契上都沒有問題，而典禮又分「節目類」與「戲劇類」，他也再度保證節目類10點典禮結束，再加上兩邊典禮觀眾有交叉也有不同，在收視上應該是沒問題。此時，吳宗憲也在一旁鬧說，「戲劇咖是悶的，綜藝咖是活的。」還虧曾寶儀說當天要靠她了，結果換來曾寶儀嘲笑，「這次參加金鐘最開心是分兩天，因為可以不用碰到吳宗憲。」讓現場哈哈大笑。（編輯：詹鎰睿）