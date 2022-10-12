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桂綸鎂滾床人夫「被費洛蒙籠罩」　《圖鑑》情慾戲破尺度

▲桂綸鎂（右）在《台北女子圖鑑》和石頭天雷勾動地火。（圖／Disney+）
▲桂綸鎂（右）在《台北女子圖鑑》和石頭天雷勾動地火。（圖／Disney+）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-10-12 20:30:00

桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》迎來超大牌客串男星！搖滾天團「五月天」的吉他手石頭在第五集裡與桂綸鎂談起開放式戀情，兩人超大尺度的情慾戲讓人看得臉紅心跳，桂綸鎂還爆料拍攝現場被一股費洛蒙籠罩著，石頭的魅力使其圈粉無數。

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隨著劇情推進，桂綸鎂飾演的林怡姍已經當上外商保養品代理商的副總監，經常出入仁愛路商圈。斷開鳳小岳後，桂綸鎂在健身房邂逅了石頭飾演的金融投資家，天雷勾動地火爆出濃烈的情感，即便對方表明與老婆是開放式關係，她為了愛情寧願當小三也不肯退出這場多人遊戲。

▲桂綸鎂（左）與石頭的《台北女子圖鑑》激情戲尺度大開。（圖／Disney+）
▲桂綸鎂（左）與石頭的《台北女子圖鑑》激情戲尺度大開。（圖／Disney+）
曾經有感情潔癖的角色為什麼這回暈船？桂綸鎂說：「她原本在不知情的情況下，甚至知情了也想要嘗試進入這個遊戲，最後發現自己不行。」會覺得這個角色自不量力嗎？桂綸鎂笑著說：「在愛情裡面你不會這麼想，你會覺得『我可以試試看』，或許我可以戰勝」、「尤其對方很開放、覺得可以（行得通），他也沒有不愛妳，只是我願不願意玩這個遊戲、玩不玩得起，到最後才發現這不是人人玩得起，誰會在愛情裡不傷心、不嫉妒呢？」

說到與石頭合作的感想，「他對表演很有熱忱，非常gentleman，很溫柔，拍情慾戲很尊重對手的感受，對自己的角色有很多想法，在拍攝現場與導演討論。」桂綸鎂說以前對石頭的印象是五月天的樂團整體印象，沒想到本人是一個這麼紳士的人，「溫文儒雅、講話很慢、非常英式禮貌的人。」

事實上，劇組許多輕熟女說石頭是「行走的費洛蒙」，桂綸鎂表示自己也觀察到這點，「尤其是定裝時那一群人被他折服，在拍攝現場則是被一股費洛蒙籠罩著，圈粉無數。」桂綸鎂說石頭給人的感覺是慢慢、悠悠地娓娓道來，不是張揚的，像河流般。

▲桂綸鎂詮釋開放式戀情。（圖／Disney+）
▲桂綸鎂詮釋開放式戀情。（圖／Disney+）
聊到第一次與桂綸鎂合作的感覺，石頭說：「我本來以為小鎂是一個很安靜的人，但是在整個合作過程中，我覺得很活潑自然。」相處過後，石頭甚至以玉石形容桂綸鎂，「放在那邊很亮眼，感覺好像有點冰涼，但握在手心的時候就慢慢變溫暖，而且越來越溫暖跟你的體溫一樣，然後你會想把它握住放在你身邊，放在你的口袋裡。」

石頭說他的角色是「感覺系男友」，讓人感覺溫暖、相處起來很輕鬆，不過已婚的他無法完全理解「開放式關係」，他覺得維繫婚姻的祕訣就是不要去想著維持，婚姻好像不應該是一個可以被經營的東西，應該是一個互相理解的過程。
 

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