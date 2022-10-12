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快訊／《原子》小孩發5聲明退團！不願拖累團體受影響

▲《原子少年》天王星登台演出，小孩今突宣布退團。（圖／太空港音樂藝術節提供）
▲《原子少年》天王星登台演出，小孩今突宣布退團。（圖／太空港音樂藝術節提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-12 17:02:192022-10-12 18:01:18

《原子少年》冠軍團天王星成員「小孩」何世華，上月與女網紅交往後分手，因雙方認知不同，女方在社群平台公布感情糾紛，並由家人一起至警局報警提告，小孩則宣稱交往中的親密行為並無強迫，雙方各執一詞，必須交由法律決斷，因擔心所屬之團體天王星星途受影響，小孩由所屬的野火娛樂及滾石唱片發表共同聲明，今（12）日火速宣布退團，自10月17日起生效，除了已排定的工作，其餘演藝事業規劃全面暫停，消息一出震驚粉絲。

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小孩（何世華）律師聲明

1、 何世華現為滾石唱片與野火娛樂簽約之天王星團體，但不願個人日前遭謠言誣陷一事影響其他團員，特此聲明自願退團，並於2022年10月17日起生效。

2、 針對近日不法人士利用媒體散布誣陷何世華之謠言，包括不限於散布不實聲明之「維恩原創國際有限公司林宜慧」，惡意利用媒體操作並散布不實聲明，已嚴重破壞何世華名譽，造成難以彌補之負面觀感，何世華將委請本所提出訴訟，以司法公權力捍衛清白。

3、 前項「維恩原創國際有限公司林宜慧」利用媒體多年資源，先致電野火娛樂製作人，宣稱希望未來合作，可放棄該公司藝人合約，讓糾紛和平落幕；但遭野火娛樂婉拒後，卻利用該藝人家人名義撰寫「性侵、誘拐未成年、避免更多少女受害」等不實之攻擊聲明，企圖污衊何世華，造成未審先判之定論。

4、 甚且，「維恩原創國際有限公司林宜慧」散布上不實聲明時，還刻意通知特定媒體拍攝所謂何世華遭提告之獨家照片，捏造「何世華前往警局製作筆錄」假新聞；事實上同一時間何世華正在高雄彩排演唱會，現場有數百名證人，可見「維恩原創國際有限公司林宜慧」利用不實謠言牟其私利，動機行徑惡劣，莫此為甚。

5、 何世華再次強調，個人多年努力化為泡影事小，但是團員演藝權益事大，期待更好天王星能出道，所以才懇求終止與兩家公司的合約，讓資源能完整給予天王星其他團員，世華將於司法訴訟期間靠自己力量來還自己清白，如同第一次踏上舞台時靠自己發熱的小孩，靜待司法還原真相。

理樸法律事務所

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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