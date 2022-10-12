怎看下行的景氣與股市？徐旭東：現在只是調整階段

第26屆台北紡織展今（12）日登場，紡拓會名譽董事長、遠東新董事長徐旭東在開幕典禮會後表示，現在的紡織其實是科技產品，因為不單單只有一個功能，機能非常多面向。至於，談到近來下行的景氣與股市，徐旭東表示走勢不會一直向下或向上，而是高高低低的，目前只是在調整階段而已，沒有什麼大不了。
去年因應疫情改為線上展的台北紡織展，睽違兩年，2022年再度回歸實體展，紡拓會董事長王文淵與紡拓會名譽董事長徐旭東連袂出席開幕典禮。典禮會後，徐旭東接受媒體訪問表示，現在的紡織其實是科技產品了，因為現在的紡織不單單只有一個功能，機能非常多面向，冬天可以變暖、夏天可以變涼，衣服越來越注重功能性。
至於面對媒體詢問景氣問題，徐旭東則說現在全世界都在進行經濟調整，沒有什麼了不起，至於何時會反轉？這個問題要問「上面」，還強調本來走勢就是上上下下，不論是景氣還是股市都是。
另外，新台幣貶值，他認為對大廠有利，還是會有訂單，但小廠就會比較辛苦，但他強調科技會帶動紡織業，而這是台灣的優勢。
至於0+7即將實施，邊境即將解封，兩岸局勢怎麼看？徐旭東表示，本來就不應該這麼緊張，所有事情都好談，他樂觀看待兩岸關係，同時也贊同台積電創辦人張忠謀近期所說的，科技是台灣的優勢。