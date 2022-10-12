名家論壇》錢震宇／今年是選舉年也是災難年

我是廣告 請繼續往下閱讀
回想今年4月，2歲男童恩恩，因確診後送不及，搶救後仍難挽悲劇，當時是首例兒童重症與死亡案例，引發各界震驚與恐慌。事後因為恩恩爸爸要求新北市府道歉，要追究責任，而引發藍綠政治聯想，但問題的根源還是在於疫情下中央政府的準備不足及防疫政策的失當，所導致的幼童重症。
若當時大家因為恩恩逝去而氣憤難平，為何今天有一名一歲男嬰死亡大家毫無感覺？而且還是在半年後，疫情理應更加平穩、生活更加正常才對啊！是大家對幼童死亡冷感？還是對這政府的防疫死心？所以說疫情真的過去了嗎？
面對疫情，蔡政府早已經無心防疫，中央各部會動員全力拚選舉，急著開放國門、讓防疫旅館退場、解除入境管制，整個防疫政策鬆懈，就連疫苗也還停留在BA.1疫苗。美國都已經開打BA.5疫苗，了；日本也要給12歲以上的人開打4300萬劑。美、日都開打了，台灣還在等什麼？根本沒有對症下藥。
要知道現在BA.7都出來了，疫苗愈來愈新，台灣竟然還在打BA.1的疫苗。然後，BA.5疫苗政府買不到，但高端疫苗卻是多到要銷毀，指揮中心採購高端500萬劑疫苗，已銷毀120萬劑，11月到期的高端還有50多萬劑，預估最高銷毀量達170萬劑，占高端整體採購量1/3。當初挺高端的蔡英文、賴清德跟陳建仁，要不要出來說明一下。
你知道現在確診者要隔離幾天嗎？與確診者接觸能夠去上班上學嗎？解隔後還快篩陽能夠外出嗎？只可惜，現在沒人討論疫情了，政府部門也沒有關心疫情了，「蔡英文只在意選情」。
當蔡英文、蘇貞昌屢屢下鄉替民進黨候選人站台吶喊時，我們周遭的親人及朋友，還是一個個確診，我有朋友甚至嚴重到心跳兩百多不太能自主呼吸，趕緊送急診。先不說因為沒有防疫保險而不再通報的病例，光是最近染疫的比例就該讓指揮中心緊張，可是我們看到王必勝一點都不在意，今天連記者會都不出席了。
根據詹長權的說法，台灣確診的「總人數」是全球第19高，代表疫情嚴重性的確診和死亡總累計數，都是omicron疫情從今年5月初至今短短160幾天內所累積的惡果。而這160天不就是民進黨準備讓陳時中去選舉那段時間嗎？這下才恍然大悟，原來台灣的災難就是因為選舉而產生，所以說今年是選舉年，也是災難年，一點都沒錯啊！
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：[email protected]