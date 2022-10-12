康茵茵跳舞腳指甲斷裂　脫鞋劇痛「裂縫進好多沙」

康茵茵前往馬祖拍攝南竿、北竿及東莒共3個地點，雖然「用身體記錄台灣」這個系列已經拍攝超過8年，但是第一次拍到指甲從中間斷成兩半，康茵茵一早拍攝去神祕小海灣，拍攝當下沒感覺，因為海灣不用穿芭蕾舞的硬鞋，直到下一個景點套上芭蕾舞的硬鞋劇痛無比，趕快拿掉穿硬鞋的保護墊，才發現斷裂的指甲裡面進好多沙。
還好因為康茵茵做了光療，才沒有整個指甲翻開，所以有一半以上的景點，在拍攝當下是非常痛的，由於康茵茵的YouTube頻道影片也會拍攝舞蹈，所以必須要表情優雅、淡定並且享受，受傷以後的2天拍攝，可以說是靠意志力撐完全部行程。
康茵茵為了拍到藍眼淚，穿著背心和泳褲就下海了，在碼頭的階梯非常多貝殼卡在石縫，坐下去屁股好刺，而且要用長曝的攝影手法，所以康茵茵必須維持不動30秒，但是海浪會一直打進來，因為漲潮力道很大，要維持不動就必須用那些貝殼增加阻力，拍攝下來身體真的頗痛。
康茵茵第一次去馬祖，發現隨處可見的軍事標語與海島特色有種可愛的反差，傳統特色閩式建築，也讓每個聚落有著小歐洲的錯覺。康茵茵說：「津沙聚落好像西班牙的小鎮米哈斯，我差點以為我又走進小鎮的巷弄，我很喜歡。」問她有沒有買紀念品送大家，她說：「沒有，累得跟狗一樣，根本沒時間想那個。」