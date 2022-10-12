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逾16國藝文工作者齊聚　在台舉辦亞洲大型文化活動

▲ 來自16個國家的85位藝文工作者、有29個文化組織的參與及合作。（圖/國際生活藝術組織台灣辦事處）
▲ 來自16個國家的85位藝文工作者、有29個文化組織的參與及合作。（圖/國際生活藝術組織台灣辦事處）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-12 17:13:31

國際非營利組織國際生活藝術組織臺灣辦事處(LAI Taiwan Office)和台灣第一間新南向智庫臺灣亞洲交流基⾦會(Taiwan-Asia Exchange Foundation, TAEF)共同合作，將於 2022年 10 ⽉20 ⽇辦理⼀場以東南亞及台灣的文化交流與合作為命題，探討跨國、跨域、跨文化、跨語言、跨組織如何交流與文化合作為焦點的跨國活動，爲大型活動Meeting Point 2022揭開序幕。開幕活動「文化，不用翻譯？」圓桌座談將探討跨國與跨文化的互動，如何穿越邊界，如何理解文化差異與轉譯，如何透過價值共享來突破彼此間背景、經驗和工作方法的差異；開幕活動邀請來自台灣、柬埔寨、寮國、印尼的藝術文化工作者，分享文化交流與藝術實踐的挑戰、省思和建議，也邀請觀眾參與數位藝術作品的創作及論壇的對話。 開幕將首度放映將播放法裔柬埔寨創作者Jean-Baptiste的影片作品：My Mother’s Tongue.

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LAI Taiwan Office和 TAEF 兩個⾮營利組織，皆以探索及拓展臺灣與東南亞之間多元的文化網絡關係為關注，促進⽂化交流及跨域合作為方法，各自以不同的焦點和實踐⽅法落實組織的任務，雙⽅自2020年起展開數次合作；2021年的Meeting Point大型活動上，共同舉辦開幕的圓桌論壇，線上參與者超過百位來自十幾個國家的觀眾，獲得極高的迴響，雙方持續透過豐富動態的活動合作，讓在臺灣多元的東南亞聲⾳以及東南亞與臺灣的深度對話，更⽴體化的形塑出臺灣和東南亞之間，帶出新穎多元且有機複合的文化與藝術的共創模式。

今年將聚焦跨文化轉譯的主題，過去兩年全球面對與經歷疫情造成的隔絕與距離，2022的現今世界雖逐漸恢復往來，但不可忽視的是跨國文化交流一直面臨的挑戰：在不同語境下該如何溝通，藝術家和社會實踐者常需面對不同文化脈絡、跨領域之間的交流和轉譯，Meeting Point正是開啟不同個體、組織、文化的交會點，在藝術及社會實踐中，試圖探尋各領域間的交會點和可能性，找出互相理解而共融共生的解方。10月20日的開幕活動，將播放法裔柬埔寨創作者Jean-Baptiste的影片作品：My Mother’s Tongue，講述來自柬埔寨的母親和在法國出生長大的孩子，因使用不同語言造成的隔閡。圓桌對談分兩部分，邀請藝術⼯作者、策展⼈、文化人類學研究者，及環境影像工作者，回應「亞洲的藝術跨域與轉譯」的主題，分享在實踐中的思考與觀察，第⼆部分邀請參與活動的來賓，與主持及講者互動對話，透過提出觀點、意⾒交換及彼此回應，探詢各領域間對於跨文化、跨界交流與轉譯之共鳴。此活動為公開免費活動，以英文與中文同步翻譯進行，歡迎有興趣的來賓報名參與

Meeting Point 2022接下來在10月21日～10月29日期間，帶來一系列的活動，這些活動由來自16個國家的85位藝文工作者、有29個文化組織的參與及合作，除了一系列線上活動，另外有遍及12個國家的在地串連活動，以實體活動方式辦理。相信由台灣和東南亞的藝文工作者，在開幕時帶來的跨國對話和互動，將為接續的活動和參與者們，建立深度對話的基礎。

透過國際生活藝術組織和台灣亞洲交流基金會這樣的非營利組織，促成了台灣在更多的跨國文化交流活動的參與，能夠持續地向世界，貢獻台灣在社會參與式藝術活動和公民社會的累積和經驗，透過文化與藝術的方法建立台灣與東南亞更多往來，進而能夠深植更具有互動性、互助性與合作性的夥伴關係。

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