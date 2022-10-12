東北季風減弱！明回溫2度「雨沒少」 下週一北部炸豪雨
台灣今（12）日持續受到東北季風影響，北台灣氣溫體感上仍明顯感受到涼意，降雨也因為整體水氣較多，迎風面的北部、東北部有明顯雨勢，中央氣象局表示，明（13）日東北季風將稍微減弱，會稍稍有一個空擋，北部及東北部氣溫會雖然些微回升，但基隆北海岸、東北部地區還是要需留意較大的雨勢，尤其宜蘭會有局部性大雨的發生，提醒北台灣民眾外出要攜帶雨具。此外，位於菲律賓東方海面、東經140度附近的低氣壓，未來可能持續發展為熱帶性低氣壓或颱風，週末至下週一（10/15～10/17）最靠近台灣，屆時有可能會和東北風產生「共伴效應」，為北台灣帶來明顯降雨，下週一雨勢將會特別明顯，請民眾要提早做好準備。
氣象局預報員趙紘表示，今日台灣各地低溫普遍落在攝氏19~20度，今晚起這波東北季風就會逐漸減弱，明日桃園以北、宜蘭花蓮、馬祖地區高溫約在攝氏24~26度，感受上仍然偏涼，其餘各地高溫在攝氏26~30度左右，低溫全台約是攝氏22~24度，整體來說，氣溫會稍稍回升2度，這樣的氣溫型態預計會維持到下週一（10/17）前，早晚體感仍較為寒涼，日夜溫差大外出需多加衣物。
雖然氣溫稍稍回升，但明日水氣仍多，降雨情況和今天類似，東北部地區及基隆北海岸整天有雨，桃園以北、東部、東南部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，東北部地區，尤其宜蘭有局部大雨發生的機率，氣象局也持續針對基隆、新北、宜蘭發布大雨特報。其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
此外，趙紘提醒，目前台灣南方、菲律賓附近仍有低壓雲系正在發展。靠近呂宋島、現在較接近台灣的低氣壓預計將西移進入呂宋島，發展空間有限。另一個位於菲律賓東方海面、東經140度附近的低氣壓，雖然目前整體結構還不是很好，但後許是否會持續發展成為颱風值得觀察。目前預計週五（10/14）它更靠近菲律賓時的動向最為關鍵，不過無論其是否成為颱風，這個低壓雲系北移都會在週末起為台灣帶來明顯雨勢，趙紘強調，下週一東北風再增強，「共伴效應」影響下，屆時北台灣雨量和雨勢，都會是未來一週最大的時刻，請民眾務必留意最新天氣資訊。
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