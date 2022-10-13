肯尼NOW星球/從PLG元年就關注！周儀翔回台才不會被罵？

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結束了高低迭起的五年CBA球員生涯，周儀翔在今年年初回到台灣，強悍加盟高雄鋼鐵人，談起決定回台打球的契機，周儀翔表示，由於CBA仍是賽會制（集中在某一特定區域進行比賽，類似於泡泡模式），加上近年疫情導致回台機會縮減，「這幾年下來真的滿累的，自己也有家庭、有小孩，剛好鋼鐵人老闆聯繫到我經紀公司」，才種下了回台打球的種子。
周儀翔從PLG元年就開始關注，那時候就想，「台灣終於有一個自己的職籃，如果有機會回來，也真的會想嘗試看看」，回台投身PLG後，他坦言打球亢奮、舒服很多，也談及了在PLG與SBL時期不同的打球感受。
「很年輕的球隊！」周儀翔這樣形容母隊高雄鋼鐵人，他坦言球隊小老弟們尚未找到自身節奏，但也認為再過幾年，甚至是今年球季，「他們找到自己認知後，他們就能為了這支球隊打球，能夠代表高雄鋼鐵人出賽。」
他也點名對上一季的新人王陳又瑋印象特別深刻，以前對他的印象停留在南山時期和全運會的表現，「那時候覺得他好像還好，但今年回來，他已經可以扛起球隊領導者的角色。」肯尼哥也認同周儀翔想法，直呼「陳又瑋這個小孩不簡單。」
11月也將迎來全新球季的開幕戰，周儀翔和肯尼哥怎麼預期今年鋼鐵人的表現呢？又為何會說格魯諾維奇教練是「冷血教頭」呢？本週四晚間八點，請鎖定《肯尼NOW星球》，聽周儀翔和肯尼哥聊聊他在高雄的「鋼鐵人生」！