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9月稅收年增20.9%　但證交稅連9黑、年減近3成

▲在台股價跌量縮之下，9月證交稅收年減3成，也連續9個月呈現負成長。（圖／NOWnews資料照片）
▲在台股價跌量縮之下，9月證交稅收年減3成，也連續9個月呈現負成長。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-10-12 17:47:59

財政部今（12）日公布今（2022）年9月全國賦稅收入新台幣3653億元，年增20.9%，累計前9月實徵淨額2兆6261億元，年增3880億元，年成長17.3%。不過，證交稅收在台股價跌量萎之下，9月實徵126億元，年減52億元，減了29.1%，也連續9個月負成長，而累計前9月證交稅1362億元，年減769億元，年減36.1%，減額也是歷年同期之大。

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就9月稅收項目來看，與去年同月比較，以營利事業所得稅增加580億元、營業稅增加106億元較多，證交稅減少52億元。累計1至9月稅收與去年同期比較，以營所稅增加3246億元、綜合所得稅增加1265億元、營業稅增加381億元較多，證交稅減少769億元、貨物稅減少265億元。

財政部指出，9月上市櫃股票平均每日成交值為2450億元，為今年最低月份，年減33%、月減2.9%，導致證交稅連續9個月負成長，亦連續5個月降至今年預算數之下，預期達不到預算數。

對於證交稅收連9個月負成長，財政部分析，除去年基期高，歐美通膨未改善，美聯準會積極升息，影響市場流動性，加上市場對於經濟衰退擔憂加劇，外資也因美債殖利率升高及地緣政治擔憂出走，導致證交稅減幅相當大。

不過，財政部也提到，今年前9月累計的證交稅收有1362億元還是歷年同期次高，前9月上市櫃股票平均日均成交值3025億元，也是歷年同期次高，但較去年同期4828億元，年減37.34%，而且從10月上旬股市走勢來看，整體壓力無法解除。

在土地增值稅部分，9月實徵淨額60億元，年減15.6%，累計1至9月實徵淨額729億元，年減少9.3%，均因去年同期有大額稅款案件，基期較高所致。
9月土增稅徵起件數3萬8752件，年減9447件，少了19.6%累計前9月土增稅徵起件數45萬210件，年減3萬7783件，少了7.7%9月贈與稅實徵淨額1 億元，年增16.4%，累計前9月實徵淨額 151 億元，年增3.4%，均因大額稅款徵起案件增加。

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