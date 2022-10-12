9月稅收年增20.9%　但證交稅連9黑、年減近3成

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財政部指出，9月上市櫃股票平均每日成交值為2450億元，為今年最低月份，年減33%、月減2.9%，導致證交稅連續9個月負成長，亦連續5個月降至今年預算數之下，預期達不到預算數。
對於證交稅收連9個月負成長，財政部分析，除去年基期高，歐美通膨未改善，美聯準會積極升息，影響市場流動性，加上市場對於經濟衰退擔憂加劇，外資也因美債殖利率升高及地緣政治擔憂出走，導致證交稅減幅相當大。
不過，財政部也提到，今年前9月累計的證交稅收有1362億元還是歷年同期次高，前9月上市櫃股票平均日均成交值3025億元，也是歷年同期次高，但較去年同期4828億元，年減37.34%，而且從10月上旬股市走勢來看，整體壓力無法解除。
在土地增值稅部分，9月實徵淨額60億元，年減15.6%，累計1至9月實徵淨額729億元，年減少9.3%，均因去年同期有大額稅款案件，基期較高所致。
9月土增稅徵起件數3萬8752件，年減9447件，少了19.6%累計前9月土增稅徵起件數45萬210件，年減3萬7783件，少了7.7%9月贈與稅實徵淨額1 億元，年增16.4%，累計前9月實徵淨額 151 億元，年增3.4%，均因大額稅款徵起案件增加。