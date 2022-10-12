蝦皮不只名醫代掛號夯！「代寫」生意更興隆：期中再回購
蝦皮除有「代購」、「代付」之外，其實也有不少另類的「代工」方式，讓有需要的民眾可以用「錢」來換「時間」，賣家也樂於拿自己的時間賺上一筆。蝦皮除了有國內各大醫院名醫群的代掛號引發熱議，還有高學歷的代寫團更是熱門，有不少號稱國立大學、研究所畢業團隊負責捉刀代寫各類功課，舉凡心得報告、自傳、簡報、履歷都可以，理組、文組都難不倒，甚至從評論裡也看到不少好評回購，還有賣家已經累積超過50萬筆售出，很多買家忍不住留言：「期中會再回購！」但《NOWnews今日新聞》還是提醒同學們，該寫的功課還是要自己來，小心被抓包得不償失啊！
想掛名醫診間，不用天沒亮就去拿小板凳排隊，有錢就能解決，蝦皮有「代掛號」，對於有需要的民眾來說，千元以上的費用都花得下去。以號稱「全台最難掛的」大林慈濟醫院關節中心主任呂紹睿醫師來說，因為關節手術聞名於醫界，想求診開刀治療，自己掛號最快半年，最慢得要1年，在蝦皮代掛號的費用，一般件要2000元，如果要特急件則要4000元，還是供不應求「一號難求」。
除了代掛號市場蓬勃發展以外，代筆、代寫也出現大量需求，在蝦皮上打出相關關鍵字可以出現不少賣家，而且很多都是「高學歷團隊」。實際點開一間擁有50萬以上銷售紀錄賣家查看，發現服務的範圍相當廣泛，文組、理工科、企管、作文都可以，還能幫忙抄寫、做報告等，可說是包山包海，一個國字的費用落在0.8~1元之間，同時也經營翻譯服務，英翻中每一英文字1.2元，中文翻英文每1中文字1.5元，且交稿速度相當快速，讓下單過的買家留言：「感謝拯救我的期末」、「超級快速」、「寫手細心幫忙又很有耐心幫文章修改成我要的方向，期中還會找你們！」 、「完全沒有複製貼上，讚讚」