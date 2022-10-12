寶成蔡氏父子再出手　新品牌法式餐廳南京松江開幕

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而對於疫後的餐飲、飯店產業所面臨的挑戰，蔡明倫指出，在疫情期間確實有一些人才流失，要再次聘用有其困難度，而寶元紀要進入市場也需要建立消費者對我們的了解和認識，集團從茶出發，也增加了一些不同的發展，就如同西餐品牌開幕，也把茶的元素帶進來，相信是跟外界的想像和體驗滿不一樣的，雖然有挑戰但集團還是需要持續往前規劃。
蔡明倫表示，不管是疫情也好還是全球大環境也好，對於寶元紀來說是很審慎去規劃餐飲和品茶，可能喝茶本來就是有他固定的族群，不過未來品牌在經營上可能6成以上的客人並不是平常有在喝茶的，對茶不一定很了解，透過溪山行館和法餐不同的呈現方式，明年還有中餐廳、日式料理，都會做不同階段的露出，透過這些方式，讓本來就喜歡法餐、中餐的人品嚐蔡其建的一杯好茶，算是和生活的結合。
「餐飲和旅宿隨著量體不同所遭受到的衝擊不太一樣」，蔡明倫說明，在今年初位於台中委託君品酒店經營的宴會廳「蘭克斯特」也剛開始營運，也請到米其林三星頤宮中餐廳的主廚陳偉強坐鎮，確實和其他品牌相比受到的衝擊並沒有那麼多「會好一些些，但是對比集團旗下的幾個事業體來說，宴會廳的影響會比較大一些些，但像是旅宿或是台北的店點都還在可控制的範圍裡面」，因為各項事業走的是品牌精緻化，在客席上的設計也沒有那麼多，因此因應設點和營運方式都有不同的應對方式。
而對於解封時刻，蔡明倫認為，解封是一個轉機，尤其消費者開始敢外出消費，整體來說還是謹慎而樂觀，這一兩年的規劃上的確有一些延期是因為疫情，不過在集團的各個品牌規劃上，很多細節包含家居、藝術品都要從國外拍賣、尋找，船運時間的延後當然有一些狀況，另外也因為疫情確診的關係，團隊也需要進行部分人力的輪調，因此約莫有半年的延期，不過中間很大部分也是和團隊重新凝聚，到底想要帶給消費者什麼樣的感受和場域，也花了一段時間。