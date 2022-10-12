克里米亞大橋爆炸元兇？俄逮捕8嫌犯 控烏情報局長策劃
克里米亞大橋（Crimean Bridge）於當地時間8日發生爆炸，俄羅斯總統蒲亭先是指控烏克蘭國安部策畫這起爆炸事件後，報復性向烏克蘭多個城市發動飛彈襲擊。俄羅斯聯邦安全局（FSB）今更表示，當局已逮捕5名俄羅斯人、3名烏克蘭和亞美尼亞公民，一共12名嫌犯，其中8人遭拘留，並稱烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）是整起爆炸事件主謀。
俄羅斯聯邦安全局今（12）發表聲明，判定克里米亞大橋爆炸事件至少有12名共犯，其中包含5名俄羅斯人、3名烏克蘭人、2名喬治亞人及1名亞美尼亞公民。FSB指出，爆炸事件是由烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫所組織的，並稱這些外國人把炸藥從保加利亞運送到喬治亞，然後再把爆炸物放在塑膠薄膜卷運至亞美尼亞並安置在貨車上。
另外還有1名烏克蘭公民和5名已確認身份的俄羅斯人為一家不存在的克里米亞公司安排了接收炸藥的貨車相關文件，爆炸發生後蒲亭指控幕後黑手是烏克蘭情報部門，旨在破壞俄羅斯重要基礎設施，並形容這是恐怖攻擊。
克里米亞大橋全長達19公里，由蒲亭於2018年親自動土的重要工程，不論在民生或後勤層面對於俄羅斯來說都相當重要，蒲亭本人也親自在俄羅斯安全委員會的電視會議上表示，近日對烏克蘭城鎮發動的大規模飛彈襲擊就是克里米亞大橋爆炸事件的報復。