「證件妹」吳佳穎領軍 中華射箭隊赴埃及拚奧運門票

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每四年舉行1次的世界錦標賽，向來為爭取奧運參賽資格最重要的賽事之一，印度、韓國及歐洲各國皆派出實力堅強的選手參賽，積極爭取最高榮譽並爭奪奧運參賽席次。本次世界錦標賽有20個奧運參賽資格席次，分別為男子10公尺空氣手槍4席、女子10公尺空氣手槍4席、男子10公尺空氣步槍4席、女子10公尺空氣步槍4席以及女子25公尺運動手槍4席。
此次，我國有多名射擊選手參賽，其中田家榛選手不僅是我國首位取得2020東京奧運參賽資格席次，亦獲得奧運女子25公尺運動手槍第8名；其他參賽選手還有2020東京奧運女子25公尺運動手槍第5名選手吳佳穎、2019拿坡里世大運獲得10公尺空氣手槍混合項目金牌選手余艾玟與郭冠廷，以及2018雅加達-巨港亞運獲得10公尺空氣手槍混合項目金牌選手林穎欣等人，都將在這場賽事中發揮神槍手的功力，爭取更多奧運參賽席次。
體育署將持續攜手射擊協會及國訓中心等相關單位，作為教練及選手在培訓及參賽期間的堅強後盾，並配合菁英選手備戰奧運期間的需求，提供更優質競賽及訓練環境，以更有效率與發揮即時到位的後勤支援，提升培訓效益，協助選手爭取更多奧運參賽資格，為進軍2024巴黎奧運舞臺搶下灘頭堡，爭取最高榮耀。