封怕了！上海傳「鹽水入侵」供水危機　民眾恐慌忙囤水

我是廣告 請繼續往下閱讀
《財新網》11日報導則指出，因為受到鹹潮入侵影響，上海兩大水源地水庫取水困難，水務部門正採取兩江水源地互補支援、備用水源切換、異地調水等多項緊急措施，來保證城市供水正常。報導還指出，受到長江流域乾旱影響，上游來水持續減少，長江口鹹潮入侵形勢日益嚴峻，位於河口的上海面臨用水危機。
有官員表示，因長江口自9月初出現鹹潮入侵的情況，迫使必須切斷2個主要水庫的供水，因此對上海供水影響巨大，但上海市水務局隨後聲明，目前生活用水和工業用水穩定，沒有停止供水或限制用水的計畫。
其實鹹潮入侵長江口水域導致水庫取水口關閉非特別案例，其於今年8月也曾發生過。中國水利部主管宣傳報「中國水利報」的報導曾提到，冬春時節浦東長江口易受鹹潮影響，再加上今年8月期間上海持續乾旱少雨，長江處於枯水期，於是海水上溯導致鹹淡水混合，造成長江口水體變鹹形成鹹潮，鹹潮相較過往來得早。
雖然是過往經常性發生的情形，這次卻讓上海市民有著莫大恐慌，儘管官方保證供水，平價礦泉水在叮咚買菜、盒馬鮮生等平台皆呈「補貨中」。多個社區已經買不到瓶裝水，架上僅剩價格昂貴的進口水。更有雜貨店，將飲用水售價一口氣調漲20％。
有微博網友留言表示，「囤菜囤肉大軍還在路上，就又要開始囤水了，上海人民著實搞怕了。」另有網友表示，「半夜看到群裡有人提囤水，現在連飲水都保障不了。」
上海居民李杏生透露，與上海缺水和水質變差有關的情況，不到萬不得已，政府不會公布也不會允許報導。也有網友表示，由於本月中旬將舉行中共20大，為了避免市民恐慌，上海市相關部門不到萬不得已，不會發消息。
位於中國長江出海口的上海並不缺水，但屬於水質性缺水城市，再加上今年4月，上海封城長達2個月的時間，導致許多人難以獲得食物、飲用水和其他生活必需品，近來又得擔心政府為了在20大前控制疫情，上海可𠹌又得實施封控，導致居民變得更加敏感。