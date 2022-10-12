疫後國境重啟！230團泰國旅客搶頭香

台灣國門終將重啟！再度迎接國際旅客來台觀光，觀光局今（12）日表示，自行政院9月29日宣布10月13日起開放入境檢疫「0+7」方案，業者積極籌劃來台旅遊產品銷售，獲得國際旅客熱烈迴響，泰國首發團更創造不到3小時完售佳績。拔得頭籌的台灣虎航IT506航班，將於當日凌晨0點10分抵台，交通部觀光局張錫聰局長將率領同仁赴機場辦理迎賓儀式。
此外同日還有來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等團體，共計20團，244人來台，預估10月底前尚有230團，3,630人。除了首發團44名泰國旅客外，同日下午還有中華航空和長榮航空搭載各30人及25人的泰國旅行團抵台，泰國旅客百人抵台為我國重啟國門首日最大客源國，後續來台旅遊團持續熱銷中。顯示觀光局在泰國於疫情期間持續以多元宣傳方式介紹台灣觀光資訊，喚起在地民眾來台意願，以實際行度支持台灣觀光，於重啟國門第一時間選擇來台旅遊。
交通部長王國材表示，樂見邊境開放首日入境團熱烈，是個好的開始，希望觀光客人數儘速恢復疫情前水準，展開雙臂歡迎各國旅客前來！重視國境重啟後如何快速振興觀光產業，王國材也請觀光局針對擴大國境開放配套調整措施加強整備，並指示全面推動入境旅客來台。
觀光局指出，發布在國際宣傳上將持續拍攝主題旅遊影片於主要目標市場進行媒體宣傳，讓國際旅客認識台灣多元面向，強化台灣安心旅遊海外首選形象；展開大型媒宣及推廣計畫，向主要目標市場宣傳歡迎來台灣旅遊；組織國內業者前往海外旅展開發潛在客戶，邀請國外業者來台踩線，了解2年多打底發展出的創新行程，並提供包機獎助及自由行票券如機捷券等鼓勵送客積極拓展旅遊市場，以期早日恢復疫前觀光榮景。